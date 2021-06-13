محمد الفخرانى: علي معلول والشناوى هما مثلي الأعلى كرويا وأشجع ريال مدريد

حل الفنان محمد الفخرانى ضيفا على موقع صدى البلد، في أول ظهور له عقب خسارة وزنه وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد تحدث الطفل محمد الفخراني فى لقاء خاص عن تجربة إنقاص وزنه ما يقرب من 21 كيلو جراما، ودور عائلته معه خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد الفخرانى خلال لقائه فى موقع صدى البلد عن سر حرصه على انقاص وزنه ، مؤكداً أنه أقدم على تلك الخطوة لرغبته فى لعب كرة القدم .

وتابع الفخرانى ، أن يشجع النادى الأهلى ، ويتخذ كل من محمد الشناوى حارس المرمى واللاعب على معلول قدوة فى هذا المجال ، وعلى المستوى العالمى يشجع ريال مريد .

واستكمل “ محمد الفخرانى ” فى تصريحاته قائلاً : إذا خيرت بين التمثيل ولعب كورة القدم هختار الأولى ، ولكنى أتمنى أن أجمع بين الاثنين فى الوقت الراهن .

ومن الأفلام التي شارك فيها الطفل محمد الفخراني: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.