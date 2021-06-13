عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الفخرانى: علي معلول والشناوى هما مثلي الأعلى كرويا وأشجع ريال مدريد

محمد الفخرانى
محمد الفخرانى

حل الفنان محمد الفخرانى ضيفا على موقع صدى البلد، في أول ظهور له عقب خسارة وزنه وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد تحدث الطفل محمد الفخراني فى لقاء خاص عن تجربة إنقاص وزنه ما يقرب من 21 كيلو جراما، ودور عائلته معه خلال الفترة الماضية.

 

وكشف محمد الفخرانى خلال لقائه فى موقع صدى البلد عن سر حرصه على انقاص وزنه ، مؤكداً أنه أقدم على تلك الخطوة لرغبته فى لعب كرة القدم . 

 

نشرة الفن.. محمد الفخراني يكشف حقيقة تعرضه للتنمر بسبب زيادة وزنه.. محمود البزاوي يطالب بعلاج الطفل رشيد بأغلى حقنة في العالم

افتقدت الحلوى والـ تيك أواي.. محمد الفخراني: أردت تغير حياتي للأحسن

 

وتابع الفخرانى ، أن يشجع النادى الأهلى ، ويتخذ كل من محمد الشناوى حارس المرمى واللاعب على معلول قدوة فى هذا المجال ، وعلى المستوى العالمى يشجع ريال مريد . 

 

واستكمل “ محمد الفخرانى ” فى تصريحاته قائلاً : إذا خيرت بين التمثيل ولعب كورة القدم هختار الأولى ، ولكنى أتمنى أن أجمع بين الاثنين فى الوقت الراهن . 

 

 

 

 

 ومن الأفلام التي شارك فيها الطفل محمد الفخراني: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

 

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

 

كرة القدم محمد الشناوي الفنان حمادة هلال حمادة هلال لنادى الأهلي الطفل محمد الفخرانى محمد الفخراني الطفل رشيد نادي الأهلي ريال مدريد النادي الأهلي

ترشيحاتنا

فقدان وعي وإغماء وعملية جراحية.. رحلة ميار الببلاوي مع المرض والشائعات

مش مريضة نفسيا.. طفلة تثير هجوم رواد السوشيال ميديا بعمل مكياج مخيف ..فيديو

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد: حكومتنا ستوسع اتفاقيات السلام مع باقي الدول العربية

كوبا أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة 47 قبل انطلاقها

بايدن: مجموعة السبع تعهدت بتوفير مليار جرعة لقاح كورونا للدول النامية ..فيديو

Honor 50.. تسريب المواصفات الكاملة لسلسلة هونر المتطورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

السعودية.. قرار عاجل بشأن حج المرأة دون محرم

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

بعد كثرة الشكاوى.. الكهرباء ترد على سبب تأخر تركيب العدادات الكودية

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

الحكومة تكشف حقيقة الرسالة الصوتية لانتشار مرض الحصبة بين الأطفال

احذر.. حالتان تحرمانك من صرف المعاش في القانون الجديد

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

فيديو

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ