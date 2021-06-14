عمرو الدردير: رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك مؤكد بنسبة 99%

أكد عمرو الدردير مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، محامي اللاعب فرجاني ساسي أرسل خطابًا أخطرهم خلاله بإنهاء العلاقة مع النادي.

وقال الدردير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك مؤكد بنسبة 99%، والأبيض ما زال لديه النية لتجديد عقده حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "أشرف بن شرقي متبقي في عقده موسم، وهو مستمر مع الزمالك، والنادي لديه النية لتجديد عقده".

وتقرر أن يعلن الدحيل القطري عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال فرجاني ساسي يوم الخميس المقبل بصفة رسمية.

وفي سياق سابق كشف مصدر في نادي الدحيل القطري، عن موقف الفريق من التعاقد مع المحترف التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: “ المفاوضات مع فرجاني ساسي بدأت في يناير الماضي، لرغبتنا في التعاقد معه حتى يشارك في كأس العالم للأندية، لكننا لم ننجح في ذلك، وقمنا بالتعاقد مع الإيراني علي كريمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وأضاف:"حصلنا على موافقة فرجاني ساسي المبدئية على الانتقال للفريق بنهاية عقده، وأتفقنا على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، لكنه أخبرنا أنه سيمنح نادي الزمالك فرصة أخيرة، وأنهم إذا قاموا بالموافقة على طلباته، سيبقى في القلعة البيضاء".