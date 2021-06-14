عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير: رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك مؤكد بنسبة 99%

صدى البلد

أكد عمرو الدردير مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، محامي اللاعب فرجاني ساسي أرسل خطابًا أخطرهم خلاله بإنهاء العلاقة مع النادي.

وقال الدردير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك مؤكد بنسبة 99%، والأبيض ما زال لديه النية لتجديد عقده حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "أشرف بن شرقي متبقي في عقده موسم، وهو مستمر مع الزمالك، والنادي لديه النية لتجديد عقده".

وتقرر أن يعلن  الدحيل القطري عن كافة التفاصيل المتعلقة بانتقال فرجاني ساسي يوم الخميس المقبل بصفة رسمية.

وفي سياق سابق كشف مصدر في نادي الدحيل القطري، عن موقف الفريق من التعاقد مع المحترف التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: “ المفاوضات مع فرجاني ساسي بدأت في يناير الماضي، لرغبتنا في التعاقد معه حتى يشارك في كأس العالم للأندية، لكننا لم ننجح في ذلك، وقمنا بالتعاقد مع الإيراني علي كريمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وأضاف:"حصلنا على موافقة فرجاني ساسي المبدئية على الانتقال للفريق بنهاية عقده، وأتفقنا على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، لكنه أخبرنا أنه سيمنح نادي الزمالك فرصة أخيرة، وأنهم إذا قاموا بالموافقة على طلباته، سيبقى في القلعة البيضاء".

ترشيحاتنا

حقيقة عودة باسم مرسي إلى الزمالك بعد تراجع مستوى مروان حمدي

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-6-2021

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة عودة عمار حمدي لـ الأهلي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 14-6-2021

لماذا صلاة الفجر خير من النوم ؟.. 15 سرا لا تعرفه عنها

لكزس NX 2022 تخطف الأنظار عبر ترقيات جديدة| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

لماذا صلاة الفجر خير من النوم ؟.. 15 سرا لا تعرفه عنها

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

فضائي أم عفريت.. فيديو لكائن غريب يمشي على طريق سريع يثير ذعر العالم

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ