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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في نصف النهائي

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #طريق_العاشرة_من_رادس،  داعما للنادي الأهلي في مبارات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الترجي التونسي المقامة مساء السبت القادم.
 

‏وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "واثقين فيكم فكونوا على قدر المسؤولية.أفريقيا يا اهلي .. أفريقيا يا رجالة #طريق_العاشرة_من_رادس " و "‏طريق التاسعه اتفرش بالورود لما كسبنا الوداد في المغرب ... فلتفعلوها مرة أخرى في رادس #طريق_العاشرة_من_رادس" 

 

وقال آخرون: "‏العاشرة يااهلي ومزيدا من السطوع والتألق فى سماء البطولات القاريه #طريق_العاشرة_من_رادس" و "‏رجالتنا دايما ف الموعد #طريق_العاشرة_من_رادس ".

 

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تونس في الرابعة عصر بعد غد على متن طائرة خاصة إستعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وانتهي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من وضع خريطة الإعداد لتلك المباراة بعد جلسة مطولة عقدها مع معاونيه وكذلك الجهاز الإداري للفريق بإستاد مختار التتش.

 

وخضع الفريق الاحمر لمسحة طبية اليوم طبقاً لسلسلة من الإجراءات تطبقها إدارة النادي لمواجهة فيروس كورونا، كما ظهر بدر بانون في تدريب اليوم عقب إنتهاء مهمته مع منتخب المحليين المغربي.

 

ومنح موسيماني لاعبيه راحة سلبية غدا الاثنين قبل أن يتجمع الفريق صباح الثلاثاء لخوض المران الأخير في وجود لاعبي الأهلي بالمنتخب الإوليمبي مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر.

 

ويتناول الفريق وجبة الغذاء في النادي قبل التحرك إلي مطار القاهرة لإستقلال طائرة خاصة للسفر الي تونس برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي .

 

ومن المقرر أن ينضم للبعثة الحمراء في تونس كل من علي معلول واليو ديانج ووالتر بواليا بعد إنتهاء مهماتهم مع منتخبات بلادهم طبقاً للأجندة الدولية.

 

ويتدرب الفريق الأحمر في ملاعب الجامعة التونسية يومي الأربعاء والخميس علي أن يكون المران الأخير بإستاد رادس يوم الجمعة ويسبقه مؤتمر صحفي لموسيماني وقائد الفريق محمد الشناوي حسبما تنص لوائح الإتحاد الافريقي لكرة القدم.

 

ويرغب بعض أعضاء مجلس الإدارة في مرافقة الفريق علي نفقتهم الخاصة لدعم اللاعبين في تلك الرحلة الصعبة مثل المهندس خالد مرتجي ومحمد الجارحي فيما لم يحسم طارق قنديل موقفه حتي الأن رغم حصوله علي التأشيرة الخاصة بالسفر.

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