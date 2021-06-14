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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/14/2021 .. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

 

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاثنين 14  يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج عبير فؤاد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 
 

  برج الحمل


 مهنيا وعائليا: يدفعك الوضع الفلكي لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبدفء المشاعر.

برج الثور:


مهنيا واجتماعيا: تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

 

برج الجوزاء:


مهنيا: الشمس في برجك ويجعلك ذلك تبدو متفائلا ويقظا وتعبر عن نفسك ببلاغة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال والتأثير بهدوء.

 

برج السرطان:


مهنيا وماليا: القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال وقد يجعلك ذلك تميل للتسرع والتبذير وعليك أن تدرس جيدا نفقاتك وقراراتك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتبدو محترفا في التأثير في الجنس الآخر، فقط اعتن بأقوالك

 

برج الاسد:


مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.
عاطفيا: القمر والمريخ في برجك يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.
 

برج العذراء:


عاطفيا وصحيا: التنافر بين القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فقط فيما يعود عليك بالفائدة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك.
 

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء ورغم الضغوط.. يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء وقد تجمعك بهم أوقات ومشاريع واعدة ويملئُك الحماس.
مهنيا وماليا: الشمس في منزل الحظ تمدك بالحظ واليقظة وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس.
  

 

برج العقرب:


 مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تتجنب الصدام واهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك.
عاطفيا: اليوم عليك أن تصبر ولا تبتعد عمن تحب أو عن شركاء الحياة لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

برج القوس:  

                        
عاطفيا: القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك وفي الأفق فرص لقضاء أوقات ممتعة ومفاجآت سارة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالخيال الخصب والإصرار ويحفز قدرتك على التحليل والإقناع.
 

برج الجدي

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر وزحل متنافران في منزلي المال واليوم عليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على الأزمات ويجب أن تراجع جيدا خطواتك في العمل.

برج الدلو:

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك واحم حقوقك.
عاطفيا: لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع الأحباب ومع شريك حياتك.
 

برج الحوت:    

   عاطفيا وعائليا: اليوم يجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من حولك بخطى ثابتة ومنطق سليم.
مهنيا وصحيا: القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.
م

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