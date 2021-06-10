توقعات الأبراج الخميس 10- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 10-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: كسوف الشمس في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

برج الثور

مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.

عاطفيا: اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

برج السرطان

مهنيا وصحيا: كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

برج الأسد

مهنيا: كسوف الشمس في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

عاطفيا واجتماعيا: قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

برج العذراء

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

برج الميزان

عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

برج العقرب

مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

عاطفيا واجتماعيا: قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

برج القوس

مهنيا وماليا: كسوف الشمس في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

برج الجدي

مهنيا وصحيا: كسوف الشمس في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

عاطفيا وعائليا: ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

برج الدلو

مهنيا وصحيا: تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

عاطفيا: كسوف الشمس في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.



برج الحوت

مهنيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: كسوف الشمس في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.