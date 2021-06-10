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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج الخميس 10- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 10- 6-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 10-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا وعائليا: كسوف الشمس في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

 

برج الثور
مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

 

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.
عاطفيا: اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

 

برج السرطان
مهنيا وصحيا: كسوف الشمس في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

 

برج الأسد
مهنيا: كسوف الشمس في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.
عاطفيا واجتماعيا: قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

 

برج العذراء
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

 

برج الميزان
عاطفيا: تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.
مهنيا واجتماعيا: كسوف الشمس في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

 

برج العقرب
مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.
عاطفيا واجتماعيا: قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

 

برج القوس
مهنيا وماليا: كسوف الشمس في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

 

برج الجدي
مهنيا وصحيا: كسوف الشمس في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.
عاطفيا وعائليا: ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

 

برج الدلو
مهنيا وصحيا: تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.
عاطفيا: كسوف الشمس في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.
 

برج الحوت
مهنيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.
عاطفيا واجتماعيا: كسوف الشمس في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

 

 

 

 

توقعات الأبراج عبير فؤاد الأبراج اليوم اليوم الخميس متابعة الابراج

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