كادت تقتلها.. بقرة تعتدي على امرأة بوحشية أثناء محاولة تصويرها.. صور

كادت بقرة أن تقتل امرأة في هجوم وحشي، أثناء محاولتها تصوير القطيع في بيكون هيل ببريطانيا، مما نجم عنه إصابة المرأة بكسور وكدمات خطيرة، نتيجة قيام البقرة بنطحها وإطاحتها على الأرض برأسها.

كانت «باولا برادلي» البالغة من العمر 53 عامًا، قد ذهبت إلى الحديقة الريفية بالقرب من لوبورو في بيكون هيل ببريطانيا للاستمتاع بغروب الشمس مع ابنة عمها روزي، عندما هاجمتها البقرة بوحشية وكادت أن تقتلها.

تقول المرأة البريطانية: "كنا نسير للتو أعلى التل وكانت صديقتي تلتقط صوراً لغروب الشمس، بينما كنت التقط صورًا للأبقار"، وتؤكد بأنها لم تكن قريبة من أي منهم، بل ظلت على بعد 10 أقدام من القطيع".

وأثناء تجولها بالكاميرا فجأة رصدت العدسة وجه البقرة قريب جدا من باولا، ولم تشعر بنفسها إلا والبقرة قد وجهت إليها ضربة برأسها أسقطتها أرضا وكادت أن تقتلها.

تمكنت باولا من الزحف والركض بعيدًا ونجت من البقرة المتوحشة في لحظات رعب لا تنسى، لكنها تعرضت لعدة إصابات وكدمات شديدة في جسدها، كما خدشت ذراعها عندما سقطت.

تشتهر حديقة لوبورو بصخورها الوعرة - التي يعود تاريخها إلى حوالي 700 مليون سنة - مملوكة لمجلس مقاطعة ليسيسترشاير في بريطانيا.

ووفقًا لموقعهم على الإنترنت، توجد في الحديقة أبقار ذات قرون طويلة و وضخمة في المتنزه، والتي "ترعى الأراضي الصحراوية على مدار العام".