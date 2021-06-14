أمريكا تعرب عن استعدادها للتعاون مع روسيا في القضايا ذات المصالح المشتركة



أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل مع روسيا حول عدد من القضايا، منها الاستقرار الاستراتيجي ووصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ومسائل متعلقة بالقطب الشمالي وغيرها من من القضايا الأخرى.



وقال جيك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي في تصريح صحفي، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الاثنين/، إن موقف واشنطن في العلاقات مع موسكو يقوم على "عنصرين أساسيين".



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تركز قبل كل شيء على المصالح المشتركة، "حيث يمكن للطرفين العمل معا، لتحقيق نتائج تفيد الولايات المتحدة وشعبها"، وتابع سوليفان، قائلا : "دعونا نرى ما سيحدث، هناك قضية الاستقرار الاستراتيجي وسوريا ومسألة وصول المساعدات الإنسانية، هناك قضايا تتعلق بالقطب الشمالي، وأماكن أخرى حيث سيكون من مصلحتنا إيجاد أساس للعمل مع روسيا".

وأكد سوليفان ضرورة أن ترسل الولايات المتحدة "رسائل واضحة حوال الإجراءات الضارة التي لن نتسامح معها، والتي سنقاومها"، وأنه لا يمكننا تقديم ضمانات بشأن ما ستفعله روسيا، لكن يمكننا تقديم وعود بشأن تصرفات أمريكا، أي أننا سنرد إذا استمر هذا النشاط الضار".