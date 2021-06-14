احذر .. ممارسة الرياضة بهذه الطريقة تصيبك بأمراض القلب

ممارسة الرياضة يوميًا لها العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تحسين حالتك المزاجية إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك إلى جانب نظامك الغذائي.

وكشفت دراسة جديدة عن العلاقة بين ممارسة الرياضة وصحة القلب، حيث تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى زيادة معدل ضربات القلب لتقوية عضلات القلب وتساعد على زيادة سعة رئتيك، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هناك نوعًا معينًا من التمارين التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ووفقا لموقع “timesofindia”، يُنصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة يوميًا لتقوية عضلات القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك كشفت دراسة نشرت في الدورة الدموية أن التمارين عالية الكثافة والإجهاد المفرط قد يزيدان من خطر الإصابة بمشكلة قلبية حادة.

وأوضح التقرير، أن التدريب الشديد على التمرين والتنافس في أحداث التحمل يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بمضاعفات متعلقة بالقلب وحتى يؤدي إلى اضطرابات إيقاع القلب.

وفقًا لدراسة نُشرت في معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن التمارين الشديدة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة (SCA) أو الموت القلبي المفاجئ (SCD). وجدت دراسة أجريت على العدائين أنه حتى بعد الانتهاء من أحداث الجري الشديدة ، تحتوي علامة عينة الدم الخاصة بهم على مؤشرات حيوية مرتبطة بقضايا متعلقة بالقلب.

في نهاية الدراسة ، تم التأكيد بوضوح على أن ممارسة الرياضة والتمارين عالية الكثافة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة أو الموت القلبي المفاجئ لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب.

