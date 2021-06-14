عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر .. ممارسة الرياضة بهذه الطريقة تصيبك بأمراض القلب

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة يوميًا لها العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تحسين حالتك المزاجية إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك إلى جانب نظامك الغذائي.

وكشفت دراسة جديدة عن العلاقة بين ممارسة الرياضة وصحة القلب، حيث تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى زيادة معدل ضربات القلب لتقوية عضلات القلب وتساعد على زيادة سعة رئتيك، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هناك نوعًا معينًا من التمارين التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

txt

علاج ضعف عضلة القلب.. نسبة المخاطر والمضاعفات

txt

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

ووفقا لموقع “timesofindia”، يُنصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة يوميًا لتقوية عضلات القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك  كشفت دراسة نشرت في الدورة الدموية أن التمارين عالية الكثافة والإجهاد المفرط قد يزيدان من خطر الإصابة بمشكلة قلبية حادة. 

وأوضح التقرير، أن التدريب الشديد على التمرين والتنافس في أحداث التحمل يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بمضاعفات متعلقة بالقلب وحتى يؤدي إلى اضطرابات إيقاع القلب.

وفقًا لدراسة نُشرت في معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن التمارين الشديدة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة (SCA) أو الموت القلبي المفاجئ (SCD). وجدت دراسة أجريت على العدائين أنه حتى بعد الانتهاء من أحداث الجري الشديدة ، تحتوي علامة عينة الدم الخاصة بهم على مؤشرات حيوية مرتبطة بقضايا متعلقة بالقلب. 

في نهاية الدراسة ، تم التأكيد بوضوح على أن ممارسة الرياضة والتمارين عالية الكثافة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة أو الموت القلبي المفاجئ لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب.
 

الرياضة ممارسة الرياضة القلب صحة القلب التمارين عالية الكثافة

موضوعات متعلقة

ما مدى احتمالات تكرار الإصابة بـ سرطان الثدي؟ الدليل الكامل

لماذا يصاب البعض بالدوخة والإغماء بعد تلقي لقاح كورونا ؟.. سر غير متوقع

4 أنواع من الفاكهة خطيرة على مرضى السكري

رانيا يوسف تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

هل تناول الطعام بعد الساعة 8 يؤدي إلى زيادة الوزن؟

بعد اكتشافه في أمريكا .. أبرز أعراض فيروس غرب النيل

عمليات تصغير الأنف ليست للتجميل فقط.. تفاصيل

أسباب فشل جراحات السمنة

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ