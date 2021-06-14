الأردن يسجل 10 وفيات و546 إصابة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، الإثنين، تسجيل 10 وفيات و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، يبلغ 7520 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي 9592 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 743 ألفا و331 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 726 ألفا و219 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 176 مليونا و724 ألفا و575 حالة، شفي منها 160 مليونا و769 الفا و978 حالة.