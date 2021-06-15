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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشرى سارة..

إجراء عاجل من التنمية المحلية ضد معارض السيارات غير المرخصة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية، طلب من المحافظات أن تسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط .

واشار "قاسم"،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،انه تم توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية .

ونفى " قاسم "،ما اثير حول تحديد موعد محدد لمنع اصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتل السكنية ،مشيرا الى ان قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، حول عدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية ،نص على انه تم توجيه  المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن ، و لم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن.

 

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شعراوي : ندرس فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش حفاظا على صحة المواطنين


وأكد انه طبقا  لتوجيهات وزير التنمية المحلية،فأنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوي العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق .


 

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية خالد قاسم معارض السيارات غير المرخصة

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