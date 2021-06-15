الجزائر تستلم سفينة باجي مختار 3 العملاقة من الصين .. فيديو

استلمت الجزائر اليوم الثلاثاء سفينة النقل و الشحن العملاقة "باجي مختار3"، رسميا من الشريك الصيني في حفل رسمي .

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن السفينة الجديدة لديها طاقة حمل ما يزيد عن 1800 مسافر، و 600 مركبة و مئات الحاويات مع ضمان 3 سنوات .



كما تعتبر السفينة اكبر من سفينة طارق بن زياد التي تحمل 1400 راكبا و الجزائر2 التي تحمل 1300 راكبا، كما تتفوق بسرعتها التي يمكن أن تصل حوالي 45 كم /سا .



السفينة الجزائرية الجديدة ستعزز قدرات الجزائر في نقل المسافرين عبر البحر، وتم صناعتها بورشات “COMEC” بمقاطعة “Guangzhou” بـ الصين الشعبية.



وحسب شركة النقل البحري، فمن بين مواصفات السفينة الجديدة، المسماة باجي مختار 3، إمكانية تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.