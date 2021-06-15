الأتراك سيخبرونكم.. أول تصريح من بايدن للصحفيين بعد اجتماعه مع أردوغان

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكشف عن تفاصيل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بايدن في حديثه مع الصحفيين عندما وصل إلى مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن يشعر بالرضا بشأن مفاوضاته مع أردوغان.

وردا على سؤال عما إذا كان يوافق على وجود تركيا في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، قال بايدن:"'أجرينا مناقشات طويلة وأشعر بالرضا للغاية بشأن اجتماعنا. سأدع الأتراك يخبروكم عن ذلك".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرضت تركيا حراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي:"إذا كانوا لا يريدوننا أن نغادر أفغانستان، وإذا كانوا يريدون الدعم [التركي] هناك، فإن الدعم الدبلوماسي واللوجستي والمالي الذي ستمنحه لنا الولايات المتحدة سيكون ذا أهمية كبيرة".

في حين قال بايدن إنه واردوغان عقدا "لقاء إيجابيًا ومثمرًا"وأعرب عن ثقته في تحقيق "تقدم حقيقي مع تركيا والولايات المتحدة'" وصف أردوغان المحادثات بأنها "مثمرة وصادقة".