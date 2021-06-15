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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

600 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا.. تفاصيل

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وباء فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، وتراجعت الوفيات إلى المئات فقط يوميًا في الأسابيع الأخيرة بفضل توافر اللقاحات بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وجاء الإحصاء بعد أكثر من 15 شهراً منذ تسجل أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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لقاح أمريكي جديد ضد فيروس كورونا

وخلال فصل الشتاء ، كانت الولايات المتحدة تسجل حوالي 100.000 حالة وفاة كل شهر. ولكن مع تزايد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم - وخاصة كبار السن من الأمريكيين - انخفض معدل الوفيات بشكل كبير، حيث يوجد الآن حوالي 375 حالة وفاة يوميًا في المتوسط ​​- انخفاضًا من أكثر من 3000 حالة وفاة يوميًا في يناير.

وفي جميع أنحاء العالم، لا تزال الولايات المتحدة تعلن عن أكبر عدد من وفيات كورونا الإجمالية، تليها البرازيل والهند والمكسيك. بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في العالم 3.8 مليون.

وبلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 600.012 حالة.

ومع ذلك، فإن العدد التراكمي للوفيات في الولايات المتحدة يُظهر بوضوح التأثير الإيجابي الأخير للقاحات: بالكاد مر شهر ما بين 400000 ونصف مليون حالة وفاة، لكن الأمر استغرق ما يقرب من أربعة أضعاف الوقت للوصول إلى علامة 600000. 

 

في الوقت نفسه، وصل الاتجاه في عدد الإصابات الجديدة، التي عكست الوفيات بشكل وثيق، إلى ذروته في يناير بأكثر من 300 ألف في يوم واحد. الآن تحوم الولايات المتحدة حول ما معدله أقل من 15000 إصابة مؤكدة، وفقًا لجونز هوبكنز.

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