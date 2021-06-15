أحدهم صاحب معجزة..بايدن يعين 9 سفراء للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن9 مرشحين ليكونوا سفراء للولايات المتحدة في عدة مناطق بينها إسرائيل وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والمكسيك.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإنه كان من بين المرشحين الطيار البطل تشيلسي سولينبيرجر"سولي"، الذي أنقذ تفكيره السريع ومهاراته الذكية الأرواح عندما هبط بطائرته المصابة على سطح نهر هودسون ما عرف بـ"معجزة على نهر هودسون"، الواقعة التي وثقها فيلم "سولي" الهوليوودي بطولة الممثل الشهير، توم هانكس.

يتألف المرشحون من خمسة معينين سياسيًا وأربعة مسؤولين حكوميين محترفين. توقع البعض أن يعلن بايدن القائمة الشهر الماضي، لكن التدقيق وقضايا أخرى أخرت الإعلان، الذي يأتي في الوقت الذي يجتمع فيه بايدن في أوروبا مع الحلفاء ويستعد لعقد قمة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

سيتم تعيين توم نيديس، وهو مسؤول تنفيذي مصرفي ونائب سابق لوزيرة الخارجية، على الفور كسفير في إسرائيل، في حين أن جوليان سميث، مستشارة السياسة الخارجية لبايدن لفترة طويلة، ستترشح لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو في بروكسل. كين سالازار، وزير الداخلية الأمريكي الأسبق، سيحصل على وظيفة السفير الأمريكي لدي المكسيك.

بينما سيتم ترشيح سولينبيرجر كممثل للولايات المتحدة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

المعينة السياسية الخامسة هي سينثيا آن تيليس، أستاذة إكلينيكية في قسم الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كلية ديفيد جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا. تيليس، تتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة، وهي سفيرة لدى كوستاريكا. تشير تقارير إعلامية سابقة إلى أنها متزوجة من جو واز، المدير التنفيذي لشركة كومكاست.

في حين قام بعض المعينين السياسيين، مثل نيديس وتيليس، بجمع أموال للحملة الانتخابية لبايدن، شدد البيت الأبيض على أن المرشحين جميعهم مؤهلون تأهيلاً عالياً لمنصب السفراء بحكم استئناف عملهم.

والمسؤولين الحكوميين الأربعة الذين تم ترشيحهم هم: جولي تشونج، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي، للمنصب في سريلانكا. شارون كرومر، مسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كسفير في جامبيا، وتروي فيتريل مدير مكتب وزارة الخارجية لشؤون غرب إفريقيا في غينيا حاليًا؛ ومارك أوستفيلد، أمين المظالم في وزارة الخارجية ، كسفير في باراجواي.

ورفض البيت الأبيض الانتقادات القائلة بتأخر بايدن في ترشيحاته للسفراء، وترفع قائمة اليوم إجمالي عدد المرشحين لمنصب السفراء من بايدن إلى 19.