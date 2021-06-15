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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أعمال التكريك .. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية الأربعاء والخميس

اعمال التكريك
اعمال التكريك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ضعف المياه عن مركز ومدينة القناطر الخيرية ، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يومي الأربعاء والخميس القادمين وحتى الساعة الخامسة مساء.

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وأوضحت الشركة أن مديرية الري بالقليوبية سوف تقوم بأعمال تكريك لنهر النيل مما يترتب عليه التأثير على الخدمة.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لاحتمالية انقطاع المياه فى حال وجود زياده بنسبه عكارة النيل الناتجه عن التكريك.


من ناحية اخرى افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رئيسُ البريد الدكتور شريف فاروق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مكاتبَ بريد “ميت كنانة، وشبرا هارس، وقرقشندة”؛ بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.


رافقهما خلال الافتتاح، عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية والنائب عزيز سابق عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها وجميعُ القيادات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.


وقال فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريدُ المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف  تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكي تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة. 


ونوه بأن المواطنُ يستطيع من خلالها سدادَ مخالفات المرور، واستخراجَ شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديدَ بطاقات الرقم القومي، وسدادَ فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إضافة الي جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.


من جانبه، أشاد محافظُ القليوبية بالمجهودَ الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعدُ طفرة غير مسبوقة، متمنياً الاستمرار على هذا الأداء المشرف.


وأوضح أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الاستفادة من العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر منها خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات و الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.


لجديرُ بالذكر أن منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرين على مستوى المحافظة من بينها ٢٣ مكتبا ضمن مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير ٢١ مكتب بريد منهم،  كما أن مكتب بريد شبرا هارس الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 104 أمتار وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كافة الخدمات ويخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساء.


أما مكتب بريد قرقشندة قائم على مساحة 124 مترا وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 40 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءاً و مكتب بريد ميت كنانة قائم على مساحة 75 متر مربع و به 7 شبابيك لتقديم كافة الخدمات للعملاء ويعمل حتى السادسة مساءاً علما بأن المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق و السرقة.

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