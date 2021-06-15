"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام المحكمة.

وقال مهنا، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الشيخ محمد حسين يعقوب غير مؤهل للفتوى وفكره مخلوط بالسياسة ومؤهله متوسط وهو لا يريد أن يصرح بأن الأزهر به علماء لأنهم لا يقولون الحق تجاه علماء الأزهر.

وأوضح، أن الأزهر يعتبر أقدم جامعة إسلامية والأزهر في بدايته كان مؤسسا لنشر المذهب الشيعي، وقدر الله أن يكون لأهل السنة ونشر المذهب السني.

وتابع: منذ إنشاء الأزهر وهو يخرج رجالا أفذاذا صنعوا التاريخ ومن هنا كان الاستعمار يريد هدم الأزهر بأي لون من الألوان لأن الأزهريين علماء دين وأحباء وطن حتى أن التاريخ لا يذكر لنا أن الأزهريين أخرجوا نابليون بونابرت من مصر.

وأكد أن أتباع الإخوان المسلمين وأتباع داعش ليسوا مؤهلين للفتوى ولا لإلقاء الدروس العلمية لأنه لا تتوافر فيهم شروط العلماء التي تتجاوز أربعين شرطا لابد أن تتوافر في العالِم.

وذكر أن الأزهر يدرس لأبنائه الطلاب كل أنواع وشتى العلوم الشرعية والعلمية وكذلك علوم الطب والهندسة والصيدلة.

تصريح حسين يعقوب عن الأزهر

واصلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، إن علماء الدين أقلاء في هذا التوقيت، وسألته المحكمة أليس علماء الأزهر الآن هم علماء الدين، فرد الشيخ حسين يعقوب "أن العالم في الدين هو من شهد له العلماء بالعلم فقد يكون هناك علماء كثيرون وأنا لا أعلمهم"، والشروط الواجب توافرها في العالم هي 8 شروط وهي أن يكون حافظا وعالما بالقرآن وتفسيره، ومن ثم عالما بالحديث الشريف، وأن يكون جهبذا في اللغة العربية، وأن يكون عالما في الفقه والأحكام الشرعية" ولا أتذكر غير ذلك.