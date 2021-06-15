عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

الشيخ محمد حسين يعقوب
الشيخ محمد حسين يعقوب

علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام المحكمة.

 

وقال مهنا، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الشيخ محمد حسين يعقوب غير مؤهل للفتوى وفكره مخلوط بالسياسة ومؤهله متوسط وهو لا يريد أن يصرح بأن الأزهر به علماء لأنهم لا يقولون الحق تجاه علماء الأزهر.

 

وأوضح، أن الأزهر يعتبر أقدم جامعة إسلامية والأزهر في بدايته كان مؤسسا لنشر المذهب الشيعي، وقدر الله أن يكون لأهل السنة ونشر المذهب السني.

 

وتابع: منذ إنشاء الأزهر وهو يخرج رجالا أفذاذا صنعوا التاريخ ومن هنا كان الاستعمار يريد هدم الأزهر بأي لون من الألوان لأن الأزهريين علماء دين وأحباء وطن حتى أن التاريخ لا يذكر لنا أن الأزهريين أخرجوا نابليون بونابرت من مصر.

 

وأكد أن أتباع الإخوان المسلمين وأتباع داعش ليسوا مؤهلين للفتوى ولا لإلقاء الدروس العلمية لأنه لا تتوافر فيهم شروط العلماء التي تتجاوز أربعين شرطا لابد أن تتوافر في العالِم.

 

وذكر أن الأزهر يدرس لأبنائه الطلاب كل أنواع وشتى العلوم الشرعية والعلمية وكذلك علوم الطب والهندسة والصيدلة.

 

تصريح حسين يعقوب عن الأزهر

واصلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

 

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، إن علماء الدين أقلاء في هذا التوقيت، وسألته المحكمة أليس علماء الأزهر الآن هم علماء الدين، فرد الشيخ حسين يعقوب "أن العالم في الدين هو من شهد له العلماء بالعلم فقد يكون هناك علماء كثيرون وأنا لا أعلمهم"، والشروط الواجب توافرها في العالم هي  8 شروط وهي أن يكون حافظا وعالما بالقرآن وتفسيره، ومن ثم عالما بالحديث الشريف، وأن يكون جهبذا في اللغة العربية، وأن يكون عالما في الفقه والأحكام الشرعية" ولا أتذكر غير ذلك.

كبار العلماء علماء الازهر محمد حسين يعقوب علماء الدين السياسة

ترشيحاتنا

لا أعلم ولا أدري.. أحمد موسى يستنكر ما قاله الشيخ محمد حسين يعقوب في مهاجمة الكنائس

كورونا في البحرين .. 811 حالة إصابة جديدة منها 374 لعمالة وافدة

3 طرق لتنظيف البوابة وعلبة البيئة بسيارتك .. تعرف عليها

تونس تفوز على مالي وديًا بمشاركة معلول والجزيري وديانج

"واشنطن بوست" تفضح جرائم آبي أحمد .. وتطالب بايدن بتدخل عاجل في إثيوبيا

الإنقاذ البحري تطالب السياحة بحماية الشعاب المرجانية وإزالة السفن الغارقة .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موقف مخزٍ جدا.. تعليق قوي من باحث بالشئون الإسلامية على حديث محمد حسين يعقوب بالمحكمة.. فيديو

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

وكر دعارة.. الإهمال يحول مبنى حكومي بالبحيرة إلى كارثة أمنية وأخلاقية.. شاهد

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ