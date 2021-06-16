الصحة العالمية توجه مناشدة للمصريين وتكشف أهمية مبادرة الرئيس السيسي.. تفاصيل

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لأول مرة في التاريخ، تكون هناك وتيرة سريعة لتصنيع اللقاحات في أقل فترة زمنية، ولكن بناء على شروط، ومنها “فعالية اللقاح، وأمانه، وجودته”، وبعدها يحصل على تصريح للاستخدام الطارئ.

وأضافت نعيمة القصير خلال لقائها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أننا نوافق على الاستخدام الطارئ للقاحات؛ للحفاظ على العالم، بدلا من أن يكون كله في خطر، مؤكدة أن هيئة الدواء المصرية، فخر، بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية؛ بسبب خبراتها الواسعة.

وأوضحت نعيمة القصير، أن العلماء في مختلف أنحاء العالم شاركوا بسرعة كبيرة في إعطاء المعلومات عن اللقاحات، بالإضافة لمشاركتهم في إنتاجها؛ لإنقاذ العالم.

وأشارت إلى أن مصر كان لها الريادة في التجارب السريرية الخاصة باللقاحات والأدوية، مؤكدة أن الجميع مسؤول عن صحته وصحة أسرته، وهذا يؤكد أهمية عدم تداول المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات.

وناشدت المواطنين، بضرورة التقدم للحصول على اللقاحات، مؤكدة: “جميع اللقاحات التي وافقنا عليها آمنة، ومنها لقاح أسترازينيكا، وإدارة مصر لأزمة كورونا؛ كانت حكيمة جدا”.

واستطردت أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها مصر؛ كانت سببا رئيسيا لإشادة منظمة الصحة العالمية بمصر، وهذا للاهتمام بصحة المواطن المصري، مضيفة: قريبا سنعلن أن مصر انتهت من الإصابة بفيروس سي، ونناشد المواطنين بالإقلاع عن التدخين.