عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة؛ وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية، قبل قليل، على مجمعات عسكرية تابعة لحماس.. جاءت الغارات؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، يبين لحظة استهداف مواقع حركة حماس في قطاع غزة، قائلا إن الحركة الفلسطينية "تحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة، وتداعيات أفعالها".

وزعم أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة، بما في ذلك تجدد القتال".

بالونات حارقة من غزة .. اندلاع 20 حريقا في مستوطنات جنوب إسرائيل

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة في غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا على موقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" المحلية، عن شهود عيان، أن القصف ألحق أضرارا مادية في المناطق المستهدفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد نفتالي بينيت”.

ويعد هذا القصف، هو الأول، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 21 مايو، بعد 11 يوما من التصعيد العنيف.

الجيش الإسرائيلي قصف غزة قطاع غزة إسرائيل الاحتلال حماس حركة حماس المقاومة الفلسطينية

موضوعات متعلقة

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة في غزة

بالونات حارقة من غزة .. اندلاع 20 حريقا في مستوطنات جنوب إسرائيل

رئيس حكومة إسرائيل الجديد يمدد ولاية رئيس جهاز الأمن العام

ترشيحاتنا

حملة تبرعات بأمريكا.. كيف شاركت رائدة الأعمال ليلى بنس في "حياة كريمة"

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

لن نؤذي الأبرياء.. السفارة الصينية بالقاهرة: قانون مواجهة العقوبات الأجنبية يحمي سيادة بكين ضد افتراءات الغرب

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

الصحة: انخفاض عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع طفيف للوفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة بالضرب أمام نادى الصيد

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ