الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في قطاع غزة.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، قصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة؛ وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت مقاتلات حربية، قبل قليل، على مجمعات عسكرية تابعة لحماس.. جاءت الغارات؛ ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات. جاءت الغارات ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2021

ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، يبين لحظة استهداف مواقع حركة حماس في قطاع غزة، قائلا إن الحركة الفلسطينية "تحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة، وتداعيات أفعالها".

תיעוד מתקיפות צה״ל ברצועה: pic.twitter.com/kfSrUE1dBg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2021

وزعم أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعد لكافة السيناريوهات في قطاع غزة، بما في ذلك تجدد القتال".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا على موقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" المحلية، عن شهود عيان، أن القصف ألحق أضرارا مادية في المناطق المستهدفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد نفتالي بينيت”.

ويعد هذا القصف، هو الأول، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 21 مايو، بعد 11 يوما من التصعيد العنيف.