بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة السفراء بين أمريكا وروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيري بلديهما في خطوة أولى لخفض التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة محادثات موسعة استمرت لـ65 دقيقة:"اتفقنا على عودة السفراء إلى كل من واشنطن وموسكو وتحدثت مع الرئيس بايدن بشأن أزمة أوكرانيا ونتحمل مع واشنطن مسؤولية الاستقرار في العالم".

وأضاف بوتين:" نشكر الرئيس بايدن على قرر تمديد العمل بمعاهدة "ستارت -3"، مشيرا إلى أن النقاشات مع بايدن كانت "بناءة"."

وأكد بوتين أن " الاستشارات مع الولايات المتحدة ستبدأ على مستوى الوزارات الأجنبية..واتفقنا على التشاور بشأن الهجمات السيبرانية".

وشدد بوتين على أن "روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي النووي، وروسيا قدمت معلومات تفصيلية شاملة لواشنطن بشأن الهجمات الإلكترونية، وم نتلق أي رد من واشنطن بشأن الهجمات الإلكترونية، وروسيا تتعرض لهجمات إلكترونية مصدرها الولايات المتحدة".