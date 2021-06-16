مدرب الدنمارك يوضح مستجدات حالة إريكسن.. وموقفه من لقاء بلجيكا

كشف كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن آخر تطورات إصابة إريكسن قبل مباراة بلجيكا ببطولة أمم أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بلجيكا، قال “هيولماند”، "أعتقد أن إريكسن سيشاهد المباراة، المستشفى بجوار ملعب باركن، عندما ينظر من النافذة يمكنه رؤية الملعب وربما يمكنه سماع كل شيء".

وأضاف مدرب الدنمارك "أعتقد أنه سيرتدي قميصه ويشاهد المباراة".

اتحاد الكرة يقرر الاستعانة بتواجد جهاز الصدمات

وفي سياق متصل، وبعد الواقعة الشهيرة لسقوط "إريسكن"؛ قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، الاستعانة بتواجد جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب فى مباريات الدورى الممتاز؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وظهر جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب فى مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية الثانية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا التى أقيمت فى ملعب استاد السويس؛ استعدادًا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

واكتفت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، بتواجد جهاز الصدمات الكهربائية لإنعاش القلب فى مباريات الدورى الممتاز دون بقية المسابقات المحلية.

جاء ذلك تحسبا لتكرار نفس الحادث الذى تعرض إليه لاعب منتخب الدنمارك إيركسن فى مباراة فنلندا ببطولة أمم أوروبا يورو ٢٠٢٠ حيث تعرض لأزمة قلبية ونجحت الأجهزة الطبية فى إنعاش اللاعب وانقاذه بواسطة جهاز الصدمات الكهربائية.