أماني كمال بطلة "أبو العروسة" تحتفل بليلة الحنة قبل دخول عش الزوجية

احتفلت الممثلة الشابة أماني كمال، بحفل ليلة الحنة الخاصة بها قبل دخولها عش الزوجية وشاركت متابعيها على تطبيق إنستجرام عدد من الإطلالات التي ظهرت بها في احتفالها الذي حضره عدد من أسرتها وأصدقائها.

حفل أماني كمال

أماني كمال التي اشتهرت بتقديم عدد من الأدوار في مسلسلات ناجحة كان أبرزها أبو العروسة بجزأيه الأول والثاني، حب عمري، حواديت الشانزليزيه، كفر دلهاب، طاقة نور، والدايرة مع أحمد صلاح حسني.

أماني كمال

أسوة بالعديد من الفنانات مؤخرا، حرصت أماني كمال على الاحتفال بليلة حنتها بطريقة خاصة عن طريق الاستعانة بمنظم خاص بمثل هذه الاحتفالا، وارتداء عدد من الفساتين مختلفة الأشكال ما بين الأبيض والألوان الزاهية والجلباب.

حضر حفل أماني كمال عدد من الفنانات أبرزهن ديانا هشام، ولم تعلن عبر حسابها على انستجرام موعد حفل الزفاف المقرر قريبا.

أماني كمال شاركت في العشرات من المسلسلات وبدأت مشوارها بالعمل في فيلم العالمي عام 2009، ثم هاتولي راجل، ومسلسل حكايات بنات الجزء الأول.