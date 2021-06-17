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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العظمى 43 درجة.. طقس الكويت اليوم حار ومغبر

الكويت
الكويت

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الخميس، حار ومغبر والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على فترات 40 - 70 كم/ساعة.

ووفقًا لصحيفة "القبس"، أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون حاراً إلى مائل للحرارة ليلاً، ويترسب الغبار تدريجياً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة.

وتوقعت «الأرصاد» أن تصل درجات الحرارة نهاراً إلى 43 درجة، وتنخفض إلى 32 درجة ليلاً.

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الكويت.. لجنة طوارئ كورونا توافق على إصدار تأشيرات دخول للكوادر الطبية والتمريضية

من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بالكويت على طلب اتحاد شركات المستشفيات الأهلية، بشأن إصدار تأشيرات دخول للكويت «فيزا عمل» للكوادر الطبية والتمريضية والإداريين والفنيين العاملين في مستشفيات القطاع الاهلي والعيادات الخاصة، وذلك شرط الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية جاءت الموافقة في خطاب صادر أمس الأول الثلاثاء وجهه أمين عام مجلس الوزراء إلى وكيل وزارة الداخلية عصام النهام.

في السياق ذاته، ذكرت القبس أن اتحاد الجمعيات التعاونية تقدم بطلب مماثل إلى مجلس الوزراء للسماح بدخول العاملين في الجمعيات التعاونية العالقين في الخارج، في حين يجري دراسة الطلب.

الكويت الأرصاد الطقس درجة الحرارة طقس الكويت

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