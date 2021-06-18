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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج

صدى البلد

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج .. أصبح الزواج محل اهتمام قطاع كبير من الشباب والفتيات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار ومغالاة الأباء والأمهات في الطلبات المادية للفتاة. 
 

دعاء بعد صلاة الفجر

 رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي. اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوّجني الرجل الصالح يا رب يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم. اللهم يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم.

 

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دعاء بعد صلاة الفجر للزواج

 رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير
اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي، ويكون قرّة عين لي وأكون قرّة عين له يا رب. يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدي قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. اللّهم لا تحرمني سعة رحمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي.

 

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج مستجاب
1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).
2. اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله» الآية 33 من سورة النور.
3. اللهم إرزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.
4. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
5. اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت .. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي .. انسي وحدتي .. فرج كربتي..اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فانت بي بصير.

6. يا مجيب المضطر اذا دعاك..احلل عقدتي ..امن روعتي .
7. اللهم هب لي من لدنك زوجا’ (زوجة) هينا’ لينا’ مرفوعا’ ذكره في السماء والأرض وأرزقني منه (منها) ذرية طيبة عاجلا’ غير اّجل إنك سميع الدعاء.
8. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري وأكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
9. اللهم عجل بقبول دعوتنا.
10. اللهم يا مطلع علي جميع حالاتنا اقض عنا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج من شخص معين
1. اللهم بحق قولك «والله يرزق من يشاء بغير حساب» الآية 212 من سورة البقرة، وبحق قولك «بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا’ فإنما يقول له كن فيكون» الآية 117من سورة البقرة، وبحق قولك «إن الله علي كل شيء قدير» الآية 20 من سورة البقرة، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم.
2. اللهم إرزقني فلانا’ (فلانة) زوجا’ (زوجة) لي إنك علي كل شيء قدير.
3. اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم في فلان (فلانة) خيرا’ فزوجنيه وأقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي واّخرتي فاقدره لي.
4. اللهم بحق قولك: «فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا»، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني وتقر بي عينه.

دعاء بعد صلاة الفجر لزواج البنت بسرعة
1. اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.
2. اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.
3. اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.
4. اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.
5. اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.
6. يا إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجا إلي الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت علي كل شي قدير، يا من إذا قلت لشيء كن فيكون.

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