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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: دعم وتحسين مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال المؤتمر السنوي الأول لقسم الأشعة بكلية الطب والذي عقد عن "استخدام الأشعة التشخيصية والتداخلية في حالة الطوارئ بأنواعها المختلفة" بالتعاون مع جمعية الأشعة المصرية.

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بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ، والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة بكلية الطب ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب، وعدد من الأساتذة وأعضاء التدريس بالكلية.

وفى كلمته أكد "الجيزاوى" أن جامعة بنها، تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار و رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعة، تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي، مضيفا أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

وأضاف أن جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة، حيث تدعم الجامعة معنويا وماديا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على أهمية المؤتمر ، مشيدا بدور قسم الأشعة ومسئولياته تجاه المرضى خاصة في الفترة الماضية و تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وتابع القاضى أن كلية الطب حريصة على عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية بصفة مستمرة رغم الظروف الاستثنائية الحالية لجائحة كورونا وذلك في إطار التعاون الأكاديمي والعلمي بما ينعكس على منظومة التعليم الطبي والعلاج داخل الكلية.

وقال الدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الأشعة المصرية برئاسة الدكتور طارق الدياسطي  رئيس الجمعية ويعقد على مدار 3 أيام ويضم 11 جلسة علمية في مختلف التخصصات العلمية ويحاضر فيه 55 استاذا ويناقش 50 بحثا علميا في مجال تخصص الاشعه المختلفه بالاضافه مشاركة 1500 أستاذا وباحثا من الجامعات في فعاليات المؤتمر اونلاين.

وأوضح الشيخ أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور منها دور الأشعة التشخيصية والتداخلية بأنواعها المختلفة ويشمل المؤتمر أيضا جلسه كامله عن كيفية كتابة ونشر البحث العلمي ويشارك في اساتذه متخصصون فى هذا المجال بالإضافة الى ورشة عمل عن تدريب التدريب العملي للأطباء وعرض الحالات القيمة بالقسم وخصوصا حالات فحوصات الشرايين التاجية للقلب باستخدام الأشعة المقطعية.

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جامعة بنها قسم الأشعة جميعة الأشعة المصرية المؤتمر رئيس جامعة بنها

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