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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب والخريجين.. دورة أون لاين لتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الدولية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس أنه  بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن انطلاق أقوى دورات ( تأهيل المعلمين للعمل في المدارس الدولية ) أونلاين، والتي تؤهل حاملها  للتدريس في المدارس الدولية داخل أو خارج مصر .

 

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وأشار الدكتور إسلام إلى أن الدورة متاحة  لكل طالب وخريج  والمعلمين وللراغبين في العمل في المدارس الدولية  داخل أو خارج مصر.

موعد الدورة :
وأوضح مدير مركز تعليم الكبار انه الدورة سوف  تعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 16 يوليو    -  27  أغسطس ) 2021 م ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الجمعة والسبت ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .
 

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خفايا المجتمع والسياسة بإسرائيل في ورشة عمل بمركز بحوث الشرق الأوسط

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جامعة عين شمس تستضيف المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط وأفريقيا

وتابع ان الدورة متاحة  للمصريين ( 1600 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3100 جنيه مصري ) شاملة ( التدريب - المادة العلمية – شهادتين  باجتياز الدورة معتمدتين من جامعة عين شمس  باللغتين العربية والإنجليزية ).

 

جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار المدارس الدولية الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار

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