للطلاب والخريجين.. دورة أون لاين لتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الدولية

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس أنه بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن انطلاق أقوى دورات ( تأهيل المعلمين للعمل في المدارس الدولية ) أونلاين، والتي تؤهل حاملها للتدريس في المدارس الدولية داخل أو خارج مصر .

وأشار الدكتور إسلام إلى أن الدورة متاحة لكل طالب وخريج والمعلمين وللراغبين في العمل في المدارس الدولية داخل أو خارج مصر.



موعد الدورة :

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار انه الدورة سوف تعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 16 يوليو - 27 أغسطس ) 2021 م ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الجمعة والسبت ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .



وتابع ان الدورة متاحة للمصريين ( 1600 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3100 جنيه مصري ) شاملة ( التدريب - المادة العلمية – شهادتين باجتياز الدورة معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية ).