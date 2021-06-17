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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مؤسسة الجامعات الاوروبية بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس، مقر مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس  إدارة شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير الشركة المؤسسة للمشروع بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية. 

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وزير التعليم العالي يتفقد منشآت ومستجدات الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية

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وعلى هامش الجولة التفقدية، عُقد مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الصحفيين بجانب عرض فيلم تسجيلي حول البرامج الدراسية بالجامعة.


وفي بداية المؤتمر، أعرب الوزير عن سعادته بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء تلك الفروع هو تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي داخل مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي.


وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن مؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر "EUE" تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طبقًا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الاجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية  المرموقه في العالم. 


وأوضح الوزير بأن إنشاء خمس مؤسسات تعليمية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد من أحد الإنجازات الهامة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ لتقليل اغتراب الطلاب، وتقديم نوع من الدراسة الراقية للطلاب المصريين وغير المصريين، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المؤسسات التعليمية يخلق حراكًا أكاديميًّا تنافسيًّا لصالح العملية التعليمية، ينعكس على قدرة الخريج ويؤهله لسوق العمل داخل مصر أو خارجها. 


 وفي ختام كلمتة أكد الوزير أن مصر تستحق أن تكون قبلة العالم في العلم، وأن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال ما تقوم به من تطوير على كافة المستويات التعليمية والبحثية في مصر. 


ومن جانبه أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، خاصًة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذي يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابي الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، كذلك برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، والذي اعتمد له الاتحاد الأوروبي ميزانية مضاعفة لاستكمال أنشطة الفترة من 2021 - 2027. 


كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي تطلعه إلى المزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى المجالات كافة، خاصًة في مجالات استخدام الطاقة النظيفة، التطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.


ومن جانبه أوضح د. محمود هاشم عبدالقادر أن مؤسسة الجامعات الأوروبية تستضيف فرع "جامعة لندن"، الذي يقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE ، حيث ستقدم الجامعة 12 تخصصًا متميزًا فى "الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها".


وأضاف هاشم أنه سيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمى لكلية جولد سميث، بالإضافة إلى الإئتلاف المكون من سبع كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL،  وتمنح درجة الليسانس فى القانون، كما سيتم منح درجة البكالوريوس فى علم النفس من الكلية الملكية فى لندن King’s College. 


جدير بالذكر أن الفرع يقدم برامج فى هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعى، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم.


كما سيتم تقديم الدراسات العليا فى القانون "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" تحت الإشراف الأكاديمى من كلية الملكة مارى Queen Mary  جامعة لندن وكلية لندن الجامعيةUCL ، بالإضافة إلى استضافة مؤسسة الجامعات الأوروبية فرع لجامعة وسط لانكشاير، وتمنح درجات البكالوريوس فى الهندسة والعلوم الهندسية فى تخصصات فريدة ومميزة، وعددها عشرة تخصصات، منها "الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطياريين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات"، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه فى هذه التخصصات. 


وتتميز جامعة وسط لانكشاير بعراقتها حيث تم إنشاؤها منذ عام 1828، وتعد الجامعة الأولى فى إنجلترا فى مجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم، كما ترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والابتكار، والذى سيتم إنشاؤه فى مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الأجنبية جمهورية مصر العربية

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