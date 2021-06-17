نائب مدير مستشفيات عين شمس : تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس ومدير إدارة مكافحة العدوى بالجامعة إنه يوجد تواصل كامل مع إدارة الجامعة لتطعيم جميع طلاب المدن الجامعية الخاصة بجامعة عين شمس.

وأضافت الدكتور سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه تم تطعيم الأطقم الطبية وجميع أعضاء هيئة التدريس باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد تأثير سلبي بشأن اللقاح المقدم للأطقم الطبية وهيئة أعضاء التدريس ولم تكن هناك أي مضاعفات.

ودعت نائب مديرة مستشفيات جامعة عين شمس المواطنين لتلاقي لقاح كورونا المستجد للوقاية منه وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سامية إنه يجب الالتزام بالاحتياطات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مشددة على أنه يجب فتح الشبابيك في الأماكن المغلقة لتجديد التيارات الهوائية وتقليل فرص نقل العدوى.

وأوضحت الدكتورة سامية أنه منذ بدء جائحة كورونا كانت الجامعة سباقة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمشتبه بهم، وكانت في مقدمة الجامعات المصرية التي عملت على المشاركة في العديد من الاختبارات الصحية للقاحات والأدوية.

الجدير بالذكر صرح عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات بدأت في معظم كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث يؤدى ١٨٠ ألف امتحاناتهم بكليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى ٣٠ ألف طالب دراسات عليا.

وأوضح أنه نظرًا إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التى يتم فيها عقد الامتحانات في ظل فيروس كورونا فإن الأطقم المسئولة عن إدارة الامتحانات بجامعة عين شمس أصبحت أكثر احترافية ، وأكثر تناغمًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال منظومة مترابطة علي اتصال دائم وتدار بطريقة بها توحيد قياسي.

وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن اللجنة العليا للإجراءات الاحترازية بالجامعة برئاسة سيادته ونائب رئيس اللجنة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل وكلاء الكليات لشئون البيئة في حالة انعقاد دائم ، وتتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات من تحقيق للتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة علي البوابات وتوفير التهوية الجيدة باللجان ، إلي جانب تقسيم الامتحانات على اكثر من فترة امتحانية في اليوم الواحد ، مع الالتزام الكامل بالكمامة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص حجرات للعزل في حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتوفير سيارات الإسعاف ، مع الاهتمام الكامل بكافة إجراءات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء ومعدات التعامل مع الحرائق ، كما أولت الجامعة اهتمام خاص بالمدن الجامعية ، وتم وضع قواعد لكيفية التعامل في حالات الاشتباه والإصابة وطرق التعقيم ، لافتا إلي أنه جارى تطعيم كل من يعمل بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين بها.