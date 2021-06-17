تامر أمين يعلن أخبارا سارة لـ جمهور الأهلي .. فيديو

الأهلى

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلى حسم الأمر بعودة بعض اللاعبين، منهم "عمار حمدي من الاتحاد السكندري، واللاعب أحمد عبد القادر المعار لـ نادي سموحة".



وأضاف خلال تقديمه، برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عمار حمدي يقدم مباريات قوية جدًا، ويلعب فى أكثر من مكان بالملعب.

ولفت إلى أن الأهلى يدعم صفوفه، ولديه مباراة قوية يوم السبت أمام الترجي التونسي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لإستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي بإستاد حماد العقربي بمدينة رادس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد رادس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب بالقاهرة.