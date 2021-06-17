الزمالك يتصدر تويتر بعد الفوز بثلاثية على أسوان

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على أسوان بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين يقين بالدوري المصري.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏مبروووك لشعب الزمالك العظيم" و"‏الزمالك سر سعادتنا وفى اى وقت ربنا يسعدكم#الزمالك".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.