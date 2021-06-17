بعد نهاية مباريات الخميس.. تعرف علي ترتيب مجموعات يورو 2020

حقق منتخب هولندا فوزا هاما على النمسا بهدفين دون رد ليضمن مقعده في دور الـ 16 من مُسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″.

وأصبح منتخب هولندا هو ثالث مُنتخب يضمن تواجده في دور ثمن النهائي بعد إيطاليا التي تأهلت بالأمس بعد هزيمة سويسرا، قبل أن تنضم لها بلجيكا اليوم بعد الفوز على روسيا.

كما حقق منتخب بلجيكا فوزا هاما علي نظيره الدنمارك بقلب الطاولة عليها بتحويل تأخرها بهدف إلى انتصار ثمين بهدفين في كوبنهاجن.

وجاء ترتيب المجموعات عقب نهاية مبارايات اليوم الخميس كالاتي:

المجموعة الأولى

1- منتخب إيطاليا 6 نقاط

2- منتخب ويلز 4 نقطة

3- منتخب سويسرا 1 نقطة

4- منتخب تركيا 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- منتخب بلجيكا 6 نقاط

2- منتخب روسيا 3 نقاط

3- منتخب فنلندا 3 نقاط

4- منتخب الدنمارك 0 نقاط

المجموعة الثالثة

1- هولندا 6 نقاط

2- أوكرانيا 3 نقاط

3- النمسا 3 نقاط

4- مقدونيا الشمالية 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- التشيك 3 نقاط

2- إنجلترا 0 نقاط

3- كرواتيا 0 نقاط

4- اسكتلندا 0 نقاط

المجموعة الخامسة

1- سلوفاكيا 3 نقاط

2- إسبانيا 1 نقطة

3- السويد 1 نقطة

4- بولندا 0 نقاط

المجموعة السادسة

1 – البرتغال – 3 نقاط

2 – فرنسا – 3 نقاط

3 – ألمانيا – 0 نقاط

4 – المجر – 0 نقاط