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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جيهان الناصر تتحدث عن تدريبات تحسن الصوت للفنان محمد ممدوح

الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح

روت جيهان الناصر، مدربة الأصوات ومخرج مساعد، عن تدريباتها الخاصة بتحسين الصوت للفنان محمد ممدوح، قائلة:" محمد احتاج إلى تمارين تنظيم النفس وتوزيع الهواء على الحروف من أجل الحصول على مخرج صحيح للحروف.
 

وتابعت “جيهان الناصر” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، : أن توقيتات وفترة التدريب تختلف من شخص لآخر وفقا للتوجيهات والتعامل، موضحة أن الفنان محمد ممدوح كان لديه رغبة كبيرة في تحسين صوته.
 

وأكملت: محمد ممدوح كان بمثابة الطالب المجتهد الذي يبذل ما في وسعة لتحسين صوته، منوه إلى أن هناك تمارين خاصة للتخلص من "اللدغة" لدى الاخرين عن طريق وحدة عيوب النطق والكلام.
 

وكشفت أن الفنان محمد ممدوح يمتلك صوت رائع، مضيفة :" محمد كمان بيغني وبيأدي بشكل حلو".

وفي وقت آخر أعلن الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل خضوعه الفترة الماضية لـ رحلة علاج لـ طبقة صوته وذلك بعد تعرضه منذ عامين للانتقاد بسبب عدم وضوح طبقة صوته وكلماته أثناء أدائه التمثيلي في المسلسلات والأفلام المختلفة التي شارك بها.

ووجه محمد ممدوح الشكر للدكتورة التي تابعت علاج صوته خلال الفترة الماضية وذلك من خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك.

جيهان الناصر محمد ممدوح الصوت الفنان محمد ممدوح اخبار التوك شو

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