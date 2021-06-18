محمد ممدح تايسون يتحدث عن رحلة علاجه وأعماله الفنية الجديدة



علق الفنان محمد ممدوح تايسون على ردود أفعال الجمهور على ما قدمه من أعمال درامية في شهر رمضان، قائلا: الكل كان سعيد بما قدمته وأنا فخور بـ ردود الأفعال ..موضحا أن كل المشاركين بذلوا أقصى جهدهم من أجل إسعاد الجمهور.



وكشف “محمد ممدوح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، عن تفاصيل خضوعه الفترة الماضية لـ رحلة علاج لـ طبقة صوته وذلك بعد تعرضه منذ عامين للانتقاد بسبب عدم وضوح طبقة صوته، قائلا: "أستاذه جيهان الناصرالدكتور المعالج ساهمت بشكل كبير في تحسين صوتي، موضحا: هي مخلصة في عملها واكتشفت بعض المشاكل وعملت على حلها".



وأضاف محمد ممدوح تايسون: أنه وصل إلى مرحلة متقدمة في العلاج، مشددا على أنه سيستكمل جلسات العلاج الخاصة به.



وأوضح أنه مشارك في فيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أن الفيلم تجربة جديدة والكل سينبهر به.



ولفت إلى أنه بدء في تصوير فيلم "أبو صدام" منذ 4 أيام، موضحا أن الفيلم جديد وشخصيته مختلفة.



