الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا للترجي اليوم

الطريق نحو العاشرة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غد السبت.

ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي، على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الترجي.



ويختتم الأهلي استعداده مساء اليوم لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس؛ بهدف تسهيل مهمته خلال مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومواصلة مسيرة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق النجمة العاشرة.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي، في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.