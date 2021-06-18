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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للجمعة الرابعة على التوالي| إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. شاهد

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على زيارة، قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، صباح اليوم الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت لاول مرة عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، بعد اصابتها بفيروس كورونا . 

وعلقت “ دنيا ” عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة و ماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده.
وتابعت : “شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و يرحم بابي و يصبرنا علي فراقه و يشفي مامي يا رب” .

 

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https://fb.watch/6czxjJWQwL/

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