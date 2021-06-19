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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمي نفسك

نصائح مهمة تجنبك الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

يبحث الكثير من الأشخاص عن أهم النصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لذلك جاءت الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة "سي بي سي سفرة" من خلال برنامجها "هي وبس"، تبث الطمأنينة في قلوب جمهورها بعد توسع الذعر بين الناس من انتشار فيروس كورونا حول العالم، وارتفاع حالات الإصابة به.

«رب الخير مابيجيبش إلا الخير».. بهذه الكلمات ابتدت رضوى الشربيني رسالتها إلى جمهورها خلف الشاشة الصغيرة، وقدمت بعض الإرشادات الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد استشارة الأطباء المختصين.
 

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نصائح للتعامل مع فيروس كورونا

 

-فيروس كرورنا ينتقل ويتوسع في الأجواء الباردة، لذلك يجب الحفاظ على درجة حرارة المكان أعلى من 30 درجة مئوية لقتل الفيروس.

- فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح المعدنية، لذلك يجب تجنب لمس المقابض الحديدية والأبواب والمفاتيح وكروت الـ ATM وجدران الأسانسير ومفاتيحه، والطاولات.

-يعيش الفيروس فوق سطح جلد الإنسان لمدة عشر دقائق بعد انتقاله من شخص لآخر، لذلك يجب الالتزام بغسل اليدين باستمرار وفركها جيدًا لمدة لا تقل عن الـ30 ثانية.

-يجب تهوية الملابس جيدًا ونشرها في الشمس، وغسلها وغليها في درجة حرارة عالية مع استخدام المبيضات لطهارتها.
 

-يدخل الفيروس وينتقل بسلاسة من خلال الأحذية، لذلك يجب خلعها قبل دخول البيت ومسكها بقفازات وتعريضها للشمس.
-شرب المشروبات الساخنة والمياه باستمرار يساعد على قتل الفيروس.

-يبقى الفيروس في لُعاب الفم من 3 إلى 4 أيام، لذلك شرب المياه بكثرة يوميًا يساعد في قتله.

-غسل اليد بالماء والصابون مع تدليكها لمدة 20 ثانية على الأقل يساعد الجسم على البقاء معقمًا.

-الفيتامينات الموجودة في البرتقال والليمون والفواكه الحمضية تعلي مناعة الجسم وتساعده في مواجهة والتصدي للفيروس، بالإضافة إلى الخضراوات والمأكولات الورقية.

-استخدام الطاولات الخشبية في هذه أوقات، أفضل من المعدن، حيث أن الخشب لا يساعد على انتقال الفيروس كالأسطح المعدن.

-ارتداء المستلزمات الطبية من القفازات، والكمامات، والملابس الواقية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مع الحفاظ على عدم لمس الوجه بالقفازات.​

ملحوظة 

عند الشك فى إصابتك بفيروس كورونا عليك التواصل مع الطبيب كم خلال التليفون والحذر من الخروج والالتزام بتعليمات الطبيب. 

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