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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

قوات عسكرية أمريكية
قوات عسكرية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، اعتزام الإدارة الأمريكية سحب "قوات وقدرات محددة"، معظمها أنظمة دفاع جوي، من الشرق الأوسط.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنولتي، في بيان: "وجّه وزير الدفاع قائد القيادة المركزية الأمريكية لإزالة قوات وقدرات محددة من تلك المنطقة هذا الصيف، وبالأساس أصول الدفاع الجوي"، حسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.


وأوضحت ماكنولتي أن "ذلك القرار اتُخذ بتنسيق وثيق مع الدول المضيفة (للقوات الأمريكية) وبرؤية واضحة للحفاظ على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأمنية"، مشيرة إلى أن البنتاجون "لن يقدم تفاصيل محددة" بشأن ذلك الأمر، كما لن تكشف عن المواقع التي ستُسحب منها القوات أو الجداول الزمنية لسحبها احتراما لشركاء الوليات المتحدة وحفظا للأمن.


وتابعت المتحدثة أن بعض المعدات العسكرية التي سيجري سحبها ستعود إلى الولايات المتحدة من أجل صيانتها، بينما سيُعاد نشر القدرات الباقية في مناطق أخرى.


وأضافت: "نحتفظ بوضع صلب للقوة في المنطقة بما يتناسب مع التهديد ونشعر بالراحة لكون هذه التغييرات لن تؤثر سلبا على مصالح الأمن الثومي الخاصة بنا"، مؤكدة أن واشنطن ستحتفظ بمرونة إعادة إرسال قوات مجددا إلى الشرق الأوسط إذا اقتضت الضرورة.


ولفتت "ذا هيل" إلى أن تلك الخطوة تأتي قبل إتمام استعراض وضع القوة العالمية الذي بدأه النتاجون مع بداية حكم الرئيس جو بايدن، حيث تبحث الولايات المتحدة إعادة توجيه الجيش نحو التنافس مع الصين وروسيا. كما تأتي تلك الخطوة مع سحب الولايات المتحدة لكامل قواتها من أفغانستان، تماشيا مع أوامر بايدن بإنهاء تلك الخطوة في سبتمبر المقبل.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جيسيكا ماكنولتي وزير الدفاع

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