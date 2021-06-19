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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. كلمة وزيرة الثقافة فى حفل افتتاح عام التبادل الإنساني المصري الروسي

وزيرة الثقافة ، الدكتورة
وزيرة الثقافة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم

عرض برنامج  "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، كلمة وزيرة الثقافة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، خلال حفل افتتاح عام التبادل الإنساني المصري الروسي .

 

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، على خلفية انطلاق حفل افتتاح عام " التبادل الإنساني المصري الروسي " ،  إنها تسعد بإطلاق أكبر حدث فني وثقافي في مصر خلال هذه الأيام ، موضحة أن الافتتاح تم إعلانه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الروسي " بوتن  " ، وذلك في أثناء القمة الروسية في أكتوبر 2018 .

 

وأضافت الوزيرة ، خلال كلمتها في حفل افتتاح عام التبادل الإنساني المصري الروسي ، أن الحفل يستهدف التأكيد على الروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو ، وتكثيف التعاون بينهما في كافة المجالات .

 

وأشارت إلى أن عام التبادل الإنساني المصري الروسي ، يعد أحد أكبر الأحداث بين الدولتين ، كما يبرز الحفل أهمية ودور القوة الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب ، رغم اختلاف اللغات، لافتة إلى أن الدوائر المشتركة التي تجمع بين البلدين تؤكد على أهمية التنسيق المتبادل ، على كافة الأصعدة التجارية والثقافية والسياسية ، والتي تشهد طفرة كبيرة بين الدولتين ، في العديد من المجالات  .

 

وتابعت أنها تتمنى أن يكون هذا النشاط إضافة لرصيد كبير للتعاون الثقافي بين البلدين ، وامتدادا لعراقة أقدم حضارات الأرض .

 

وقالت أولجا ياريلوفا، ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبة وزير الثقافة الروسي، إن العام الثقافي المصري الروسي، يعزز العلاقات بين البلدين، ويفتح المجال في التعاون في العديد من الملفات.

 

وأضافت أن هذا العام سيفتح العلاقات الموجودة بالفعل بيت البلدين والتي ستزداد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن وزارة الثقافة الروسية أعدت برنامجا ثقافيا وفنيا احتفالا بهذا العام.

 

وأشارت إلى أن من ضمن الفعاليات، تقديم عرض فني لفرقة بريوسكا للرقص الشعبى، التي تقدم مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الأداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها برولوجيو ، كولوكولتسي ، بريوسكا ، توبوتوخا ، ريشينكا وغيرها .

 

وأطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية، ونائبه وزير الثقافة الروسي فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ على مسرح دار الأوبرا الكبير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الاعلى للثقافة، والدكتور صبري سعيد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من أعضاء الجالية الروسية في مصر ولفيف من الإعلاميين.

 

وأكدت نائبة وزير الثقافة الروسية، أولجا ياريلوفا، أن بلادها ومصر لديهما إمكانات كبيرة لتطوير التفاعل الثقافي، مضيفة: "مثل هذا العمل الواسع النطاق، وهو التعاون الإنساني عبر السنوات بين بلدينا -السُنة الموضوعية الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية- سيسمح بإرساء أساس قوي وضمان لديناميات إيجابية لتنمية العلاقات الروسية المصرية".


جاء ذلك في تصريحات لنائبة وزير الثقافة الروسية، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع المشترك الافتتاحي للجنة التنظيمية المُنَسِّقة لبرنامج الأنشطة الموسع للعام الإنساني المصري – الروسي الذي يضم حوالي مائة حدث في مجال الثقافة والرياضة والتعليم والأدب والرياضة والتعليم نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).


وأضافت أن إرث العام الإنساني الروسي- المصري سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ أجرأ المبادرات الثنائية، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبة هما أكثر المجالات الواعدة.


واقترحت المسئولة الروسية عقد حوار بين المكتبات الروسية المصرية، حيث سيتمكن خبراء الصناعة من مناقشة ترجمة الأعمال الأدبية البارزة في البلدين.


من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية محمود طلعت، بصفته رئيسًا مشاركًا للجنة المنظمة لهذا العام، على أهمية تعزيز وبناء تعاون مثمر في المسار الإنساني: الثقافة والسياحة الرياضة والتعليم والعلوم، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية أن يستضيف الجانب المصري وفدا رفيعا من روسيا.


وذكر بيان صدر اليوم، في هذا الصدد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا العام هو إرساء قاعدة صلبة من الاتصالات الثنائية بين المنظمات الإنسانية بحيث يمكن للشركاء من روسيا ومصر، بعد التعرف على بعضهم البعض، التخطيط لمشاريع إبداعية مشرقة من شأنها المساعدة في التقريب بين شعوب العالم والسماح لإلقاء نظرة أعمق على أغنى التراث التاريخي والثقافي لبعضهما البعض.
 

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