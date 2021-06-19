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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تفاصيل ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

حملة ميدانية شنتها الأجهزة الأمنية فى المملكة العربية السعودية أسفرت عن ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل من بينهم (4,304,206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802,125) مخالفاً لنظام العمل، و(509,553) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

تفاصيل ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

الحملة السعودية أطلقتها المملكة من يوم الأربعاء الموافق 2017/11/15، حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 2021/6/16 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.

أسفرت عمليات البحث ضبط  (5,615,884) مخالفاً، منهم (4,304,206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802,125) مخالفاً لنظام العمل، و(509,553) مخالفاً لنظام أمن الحدود، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116,908) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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فيما أعلنت السلطات السعودية أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (8222) شخصاً، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2761) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (5) مواطنين.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53,916) وافداً مخالفاً، منهم (49,954) رجلاً، و(3962) امرأة.

و تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714,208) مخالفين، وإحالة (901,700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1,047,340) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1,553,667) مخالفاً.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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