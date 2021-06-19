عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل تعامل الاتحاد الإفريقي مع واقعة شغب جماهير الترجي التونسي.

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:"  ما حدث من شغب جماهير الترجي التونسي وتسبب في تأخير المباراة أمام الأهلي لمدة ساعة كاملة خطأ متكرر، مشيرا إلى أنه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتعرض النادي التونسي لعقوبات قاسية.

وتابع بيومي:" قوات الأمن التونسية واجهت شغب جماهير الترجي بقنابل دخان كيماوية غير مسموح استعمالها داخل الملاعب.

ونوه أنه يجب على النادي الأهلي التقدم بشكوى خلال ساعتين من نهاية المباراة إلى مراقب مباراة الترجي ويعقبها خلال 48 ساعة التقدم بمذكرة تفصيلية يقدمها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويطالب بتوقيع العقوبات المناسبة والمطالبة بتعويضات مالية نتيجة التجاوزات التي حدثت من قبل الترجي.

النادي الأهلي الاتحاد الافريقي قناة الحدث الترجي التونسي حضرة المواطن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأهلى

ترشيحاتنا

جاهز للمحاسبة .. تعليق محمد رمضان بشأن إهانة الفنانة سميرة عبد العزيز

سيد عبدالحفيظ: تعهد "كاف" الكتابي بتأمين لاعبي الأهلي شجعنا على إكمال اللقاء

بدلة غير معتادة.. حفل زفاف نجم مسلسل بـ 100 وش.. شاهد

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف تحصل علي تمويل بنكي ؟

بايدن يستقبل رئيس إسرائيل بالبيت الأبيض في 28 يونيو

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على مواجهة الأهلي والترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

من غرفة ملابس اللاعبين|أول تعليق من الخطيب على هزيمة الأهلي لـ الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

طمس الحقيقة|أحمد موسى يكشف فضيحة لـbeIN SPORT في مباراة الأهلي والترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ