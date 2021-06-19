قنابل كيماوية محظورة|خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل تعامل الاتحاد الإفريقي مع واقعة شغب جماهير الترجي التونسي.

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" ما حدث من شغب جماهير الترجي التونسي وتسبب في تأخير المباراة أمام الأهلي لمدة ساعة كاملة خطأ متكرر، مشيرا إلى أنه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتعرض النادي التونسي لعقوبات قاسية.

وتابع بيومي:" قوات الأمن التونسية واجهت شغب جماهير الترجي بقنابل دخان كيماوية غير مسموح استعمالها داخل الملاعب.

ونوه أنه يجب على النادي الأهلي التقدم بشكوى خلال ساعتين من نهاية المباراة إلى مراقب مباراة الترجي ويعقبها خلال 48 ساعة التقدم بمذكرة تفصيلية يقدمها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويطالب بتوقيع العقوبات المناسبة والمطالبة بتعويضات مالية نتيجة التجاوزات التي حدثت من قبل الترجي.