توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20/6/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الطالع

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 20 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك



: برج الحمل



مهنياً:حاول ان تبتعد عن الضوء وتحدث عن مشاريعك الى من تثق به بعيداً عن أسماع الآخرين الحظ ضدك خلال هذا اليوم

عاطفياً: حاول ألا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً عليكما

صحياً: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية، لأن الصحة هي الأغلى





برج الثور:



مهنياً: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب

عاطفياً: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما

صحياً: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل





برج الجوزاء:



مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقاً جدّاً وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء

عاطفياً: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب

صحياً: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة





برج السرطان:



مهنياً: الانضباط الذي أظهرته في العمل ينعكس عليك إيجاباً، وهذا يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر

عاطفياً: قد تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً

صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب





برج الاسد:



مهنياً: تحاول تصحيح بعض المسار المتعلق بقضية حق أو بشأن مهنة معيّنة أو دراسة أو مشروع سفر

عاطفياً: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الأحبّاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية

صحياً: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك



برج العذراء:



مهنياً: تعلّم أن تفاوض بهدوء، لن يدعك تسرّعك في الحكم تحصل على مرادك

عاطفياً: يسبّب لك لسانك السليط المشاكل، كن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك

صحياً: كن معتدلاً في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة







: برج الميزان



مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا سيؤدي الى تعزيز موقعك

عاطفياً: تكتشف أنّ خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً

صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيراً







برج العقرب:



مهنياً: دراسات مستقبلية قد تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت والحظ يساندك

عاطفياً: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم

صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية





برج القوس:



مهنياً: يوم ليس ايجابي يجب عليك الحذر وان تكونو اكثر حذرا

عاطفياً: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً



برج الجدي



مهنياً: عوامل إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً

عاطفياً: في الأجواء عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت

صحياً: الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطراباً نفسياً

برج الدلو:



مهنياً:لا تقدم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم

عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي



برج الحوت:



مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر

عاطفياً: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي

صحياً: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس