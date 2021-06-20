في أول ظهور على صدى البلد.. أمينة شلباية توجه رسالة للسيدات والفتيات

وجهت خبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية رسالة للمشاهدين في أول ظهور لها على فضائية «صدى البلد 2» قائلة «رجعت لكم تاني وفي إيد أمينة من جديد، وبجد وحشتوني جدا، ومبسوطة اني أقدم البرنامج على صدى البلد».

وقالت «شلباية» خلال برنامج «في أيد أمينة» المذاع على قناة «صدى البلد2» إنها ستقدم برنامج للمشاهدين من خلال فقرة «نصائح أمينة»، مضيفة أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة بأن بعض السيدات والفتيات ليس لديهن ثقة بأنفسهن، وهذا إحساس سئ جدا، لأنه يتسبب في الشعور بالتوتر وعدم الثقة بالنفس.

وطالبت خبيرة التجميل والموضة، كل فتاة بالتواصل معها للكشف عن سبب عدم الثقة بالنفس، خاصة لأسباب ترجع إلى التجميل أو زيادة الوزن وعيوب في البشرة والشعر والتعليم والثقافةأ والملابس، مؤكدة أن كل مشكلة ولها حل، وبداية أي نجاح هي الثقة بالنفس.



