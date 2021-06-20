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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد أحمد بدير.. احتفى به مهرجان الإسماعيلية وشغل هذا المنصب 12عاما

أحمد بدير
أحمد بدير

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد بدير والذي شارك في تقديم عشرات الأفلام والمسلسلات الكوميدية وحصد العديد من الجوائز الفنية وحصل على تكريمات بمصر والعديد من الدول العربية.

١- أحمد بدير من مواليد 20 يونيو 1945 وحصل على ليسانس آداب ولكنه اتجه للفن وبدأ كمؤلف ثم عمل مخرجًا.

٢- مجمل عدد الأعمال الفنية التي شارك بها أحمد بدير  تجاوز الـ٢٠٠ عمل، ورصيده السينمائي لا يقل أهمية عن رصيده الدرامي والمسرحي .

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٣- شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية لمدة تقترب من 12 عامًا، وكان أيضا رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان الضحك عام 2010 .

٤-فيلم "العصفور" ليوسف شاهين هو أول عمل سينمائي يشارك به أحمد بدير ثم انهالت العروض الفنية عليه ومن أشهر أعماله السينمائية الكرنك، إسكندرية ليه، بطل من ورق، سعد اليتيم، كباريه وعمارة يعقوبيان.

٥- احتفي به مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ٢٢ التي تنتهي يوم ٢٢ من الشهر الجاري، كواحد من أبرز الفنانين الذين قدموا أفلامآ قصيرة ومن ضمنهم  فيلم "موعد حياة"  للمخرج "عمرو البهيدي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في ثلاث مهرجانات دولية، وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند وعلي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee  في إنجلترا كما شارك أيضآ بمهرجان لندن السينمائي الدولي.

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