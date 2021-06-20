إحالة سيدة تزعمت تشكيلا عصابيا لتزوير أختام جهات أمنية وقضائية وحكومية للجنايات

أحال المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة 9 متهمين ضمن تشكيل عصابي تزعمته سيدة ،لتزوير المحررات الرسمية للجهات الحكومية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات استخراج بطاقات رقم قومى لكل من المتهمين (۱۲) توکیل حتى الخامس بأسماء منتحلة و (۱۳) استمارة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفين مابین خاص وخالي البيانات وتوكيل رسمي و (۹) قید نقابة محامين بأسماء أشخاص مختلفين ، و (2) إذن سفر منسوبین لوزارة الدفاع منطقه تجنيد طنطا ، و (۱۰) شهادات ميلاد مميكنة بأسماء مختلفة و (۷) شهادات وفاة بأسماء مختلفة ، و (۱) شهادة طلاق مميكنة وعدد (۱۹) فيش جنائي بأسماء مختلف و (۱) شهادة مؤقتة منسوبة لجامعة حلوان و (۲) شهادة تخرج كلية السياحة جامعة المنيا و (۱) بیان نجاح و (۱) شهادة إعدادية منسوبة لمنطقة المعادي و د (4) شهادة مؤهل و (۱) شهادة تخرج أجنبيه و (۱) شهادة الحصول على الابتدائية بدون اسم وعدد (1) قسيمة تصادق على زواج و (۲) وثيقة طلاق و (2 )أشيرة دخول للمملكة العربية السعودية وتأشيرة دخول لدوله لیبیا و (۲) تصريح قيادة نموذج ۱۵ مرور خام خالي البيانات و (1) بطاقة رقم قومي و (۲) شهادة إعفاء من التجنيد باسماء مختلفة و (6) کارنيه منسوبه لجهات حكومية بأسماء مختلفة و (۱) کارنیه قوات مسلحة و(۱) کارنيه منسوب لنيابة أمن الدولة العليا و (۸) جواز سفر 4 مميکن و 3 بأسماء مختلفة وواحد بمنزوع من البيانات و 4 جواز سفر عادی و (۱) ورق بأن إتفقوا على إنشاء المحررات آنفة البيان الرسمية الصحيحة التي تصدرها الجهات الحكومية فدونت المتهمة الأولى بها البيانات المزورة وذيلتها بتوقیعات عزتها زورا إلى المختصين بتلك الجهات الحكومية وبصمتها ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها .

كما أن المتهمين الأخرين قلدوا خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة وهي (التربية والتعليم - النيابة العامة - أمن القاهرة - مكتب توثيق القاهرة - مكتب توثيق الجيزة - مكتب توثيق مدينة نصر - مکتب نقابات النزهة - مكتب توثیق النزهة - مكتب الأمن والمواني - مكتب توثيق الأميرية - مکتب مأمورية ضرائب 6 أكتوبر - مکتب صحة الجيزة - مکتب صحة القاهرة - مكتب التعليم المفتوح - مکتب سجل تجارى القاهرة - كلية الحقوق – مکتب تصديقات أحمد عرابي - مکتب تصديقات الميرلاند، و (۳) علامات مائية لجهات حكومية مختلفة و أوراق البلاستيك النماذج شعار الشرطة علامة مائية تستخدم لرخص المرور بأن تم إصطناعها على غرار الخاتم والعلامات الصحيحة منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الإتهام كما قلدوا خاتم النقابات مختلفة وهي مکتب نقابات الأميرية و (24) نقابة مختلفة بأن تم إصطناعها على غرارالخاتم الصحيح منها واستعملوها في بصم المحررات المزورة محل الإتهام الأول مع علمهم بتقليدها وزوروا توقيعات المختصين بالجهات الحكومية .

شهد عقيد شرطة بإدارة البحث الجنائي بالأحوال المدنية بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تزعمته المتهمة الأولى تخصص في تزوير المحررات الرسمية وخاصة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية بأن قامت الأولى بالإتفاق مع كلا من المتهمين من الثاني حتى السادس في جلب راغبين تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتحصلوا عليهاوبالإشتراك مع كلا من المتهمين من السابع وحتى التاسع في استخراج بعض المحررات المزورة من جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية فأستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وبتفتيشهم ونفاذأ له تمكن من ضبط المتهمة الأولي وبرفقتها الثاني فى مسكنهما وبحوزتهما كميات كبيرة من المحررات المزورة وأختام تقلدة والالات والأدوات المستخدمة في ارتكاب جريمتهما وبمواجهتهما بالمضبوطات اقرا بارتكاب الجريمة ، كما تمكن من ضبط كلا من المتهمين الرابع والسادس وبمواجهة الأول منهما أقر بارتكاب الواقعة وانتحال صفة شخص متوفي تهربا من الملاحقات الأمنية واشتراكه مع باقی المتهمين في الاستيلاء على أموال المجني عليه السيد حسن نجل شوشة ، وبمواجهة الأخير أقر باشتراکه بالواقعة، وشهد بأن تحرياته النهائية حول الواقعة وأكدت صحتها وعزا قصدهم تزوير المحررات الرسمية باسخدام التقنية الحديثة بواسطة الآلات المضبوطة حوزتهم وتقليد أختام شعار الجمهورية واستعملاها في التهرب من الملاحقات الأمنية والاستيلاء على أموال المجني عليه السالف بیانه .

تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية وجاري تحديد جلسة .