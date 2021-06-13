المؤبد لـ تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة بـ القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد على 8 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم وقاموا بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الخارج وترويجها على عملائهم بمدينة العبور فى القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بلال محمد أبو السعود، ومحمود أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر كمال حلمى.



وأكدت المحكمة فى حكمها أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وجلبوا بقصد الإتجار عقارا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحازوا بقصد الاتجار عقارا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها بكميات ضخمة.



وكان معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية جلب شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش وأقراص الكبتاجون وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم 8 أشخاص 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 ملايين و400 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.