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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة بطريق بنها - المنصورة

تصادم
تصادم

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق بنها المنصورة بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق بنها المنصورة ووقوع إصابات.


وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية لموقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم علي طريق بنها المنصورة إثر تصادم سيارة نقل مع ميكروباص أسفر عن إصابة 8 أشخاص ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.
وتبين ان المصابين هم صالح عبده 43 سنة اشتباه نزيف بالمخ ومحمد جمال 33 سنة كسر مضاعف ومحمد أشرف 18 سنة جروح قطعية بالوجه واليد ومحمد شرف 40 سنة، كسر بالقدم وهشام فوزي 26 سنة اشتباه كسر بالكتف الأيمين وسيد سعيد 22 سنة كسر بالساقين وأحمد عيد 21 سنة اشتباه كسر بالقدم اليمني وسامية عزب، 46 سنة اشتباه كسر بالقدم.
من ناحية اخرى تمكنت مباحث مركز شرطة بنها من القبض على السائق المتسبب في وفاة طفل عمره 10 سنوات في قرية شبلنجة دائرة المركز بعد أن صدمه بسيارته أثناء قيادة عجلة في الشارع وفر هاربا بسيارته.
كشفت كاميرات المراقبة أرقام السيارة ومواصفاتها وتبين أنه من منطقة أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم ضبطه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا ببلاغ لشرطة النجدة باصطدام سيارة نقل بطفل وتوفى في الحال في منطقة شبلنجة دائرة مركز بنها.
انتقل المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز وقوات الأمن وتبين أن الطفل المتوفى يدعى" محمد م م " 10 سنوات كان يقود دراجة بدال هوائية فصدمته سيارة نقل على طريق شبلنجة منيا القمح وفرت هاربة.
وبفحص إحدى الكاميرات في منطقة الحادث تبين أن السيارة المتسببة في الحادث نقل رقم 3618 وان قائدها يدعى "س م ا" من منطقة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

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