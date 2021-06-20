فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على الدفاع عن الفنان محمد رمضان بعد تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز التي اتهمته فيها بالإساءة لها ووصفها بـ " الشحاتة " بعدما رفضت تجسيد دور والدته في مسلسل تليفزيوني.

وكتبت فريدة سيف النصر رسالة عبرحسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تحت عنوان “ كلمة حق ل رمضان ..حواديت حصلت قدامي ”.

وقالت فريدة سيف النصر: “ ماحدش يقوللي هاتخسري جمهورك وانصحك ماتدافعيش عنه.. نصيحه مايعلقش احسن علشان لاانت ولاغيرك هاتنفعني يوم وقفة الحق”.

وأضافت: الساكت عن الحق شيطان أخرس وكتم الشهاده نار تقيد في القلب تسوده.. عنده عيوب اه لكن متربي واللي بيحترم ابوه وامه بيحترم الكبار.. ولا حد يقوللي بتطبلي له والسبوبه خلصت.. يابني الشغل اللي انا اشتغلته مع كل النجوم الكبار يخلليني اكره واحتقر الوسط واللي بيحصل فيه دلوقتي.. فـ مش عايزه تعليقات كلها هري وبس..".

وتابعت فريدة سيف النصر قائلة: “تاني هو فيه عيوب آه وكلنا عيوب..ياللا وهاقولهاله لاول مره..عيوبك.. (عنيد ..صوته من دماغه.، متهور .كياد..بيفرس ناس قهروه وبيظهر نعم الله عليه مااستعانش علي قضاء حوائجه بالكتمان نصيحة النبي وبيجيب لنفسه ولأهله القر”.

وواصلت فريدة سيف النصر تعليقها: “الناس اللي بتغير وتكره الخير للناس يتشالوا ويتحطوا من غير مايؤذي حد.. ده ليه لاننا مختلفين.. كل الدنيا العالم الناجحين اوي بيفرحوا لهم احنا لأه يردحوالهم”.

واستطردت فريدة سيف النصر، قائلة: "هو كان فاكر زي مابيفرح الناس هاتفرح له.. وقدامكم مثل محمد صلاح اتكرم في العالم كله في مصر لو ماكانش جري كان اتدمر خالص.. يخرب بيت كده احنا ماكناش كده جرالنا ايه دي في ناس بتدعي بزوال النعم ياساتر يارب ".

واشارت إلى أن محمد رمضان غلطان في حاجات كتير ماشي من وجهة نظرك بس هو شايفها صح هو حر زي ماانت حر، مضيفة: "في حاجات من غير قصد والناس حواليه مابتاخدش بالها تدفع حاجاته في وقتها الشغل لاهيهم فانلاقيه كل شويه حد يسب فيه ده عيب في ادارته او جايز حد قاصد ولا تعلم.. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم..ربنا ينجيك يابني.. (قولوا اللي تقولوه..لكن أشهد بالله العلي العظيم الحق العدل الشهيد وبالصلاة علي رسول الله الصادق الأمين..إن ماأقوله حدث عدة مرات امامي..)

واستكملت فريدة سيف النصر: محمد يقوم لكل كبير سن او اقدم منه في المهنه يحييه ويحترمه ويقول له احلي تحيه من نجم ميجاستار للجميع.. مثل الراحل ريحان ويقبل يده ورأسه.. عارفه عبدالرسول ويبوس ايدها.. فواز.. حتي العمال الكبار.. محمد محترم جدا ياجماعه مع كل اللي حواليه.. بالبلدي غلبان جواه الشاب اللي اتقهر وربنا اداله ومش فاهم بيتلطش ليه ده شغل ربنا وجواه عزة نفس عاجباني مابينحنيش غير لله وبيصلي فاحترمته اكتر وتاني عنده غلط اه وكلنا بنغلط الله اكبر ".

وأضافت: "علشان تعرفوا هاحكي حكايه بعد اذنهم جميعا هاتعرفوا منها كتير.. قاعدين بنتفرج علي مشهد وبنتكلم في الاستراحه ودخل حبيب قلبي رياض الخولي اللي هناني بأدائي في اعمالي ورياض معلم ونعلم جميعا قدر بعض ونحكي عالصعوبات وذكريات ومواقف.. وفجأه التفت ل رمضان وقال له انا زمان كنت انت شغال معانا وكانوا جايبين لي كرافان ده رياض اللي بيقول وكمل دخلت لقيتك بتغير جلابيه والانتاج سمح لك فـ روحت مزعق وقولت مين جاب ده هنا وزعقتلك ونزلوك.. وكمل رياض وقال له اوعي تكون زعلان مني (دي اخلاق رياض).. رد رمضان وقال حقك يااستاذ وانا عمري ماازعل من حق حد وحضرتك علي راسنا وانا والله مافاكر حاجه...(ده رد رمضان).

وأكملت: اكيد ده اتكرر كتير مع محمد حاجات حكاها وحاجات لأه ..واهو بقي له معجبين في العالم ونجم وبطل ومحبوب وماديا ماشاء الله وده (رد ربنا ).. يوم انا بقي ماتقابلت معاه لاول مره لقيت فراشه حلوه طيبه جت جري عليا وبوس راس وايد وترحيب واخلاق وكلام طيب .. والله العظيم باشتغل مع عيال بمعني كلمة عيال سواء شهره او كم اعمال او جماهيريه من النوعين ذكر وانثي بتبقي بعيد عنكم ضربة القلب والغرور ياعين امهم فهمهم غلط ان التناكه بداية النجوميه والنجاح..لاه بيفشلوا بعد شويه".

وخلصت إلى القول: “يبقي نفكر بقي بالعدل..الجدع ده اللي قد ابني بالظبط..ربنا ادالوا ليه ؟بيحبب خلقه فيه ليه؟ ان الله عنود ولايعاند..ايش دراكم اتعمل فيه ايه تاني..انا باقول اهو كده كتير..والله”.

وعن أزمة تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز عن محمد رمضان، قالت فريدة سيف النصر: “اما السيده الفاضله جيل فاتن حمامه وصديقتها الوحيده.. سميره عبدالعزيز..احتراما لها لن اكذبها ابدا.. ولكن رساله وصلت لك من مين اكيد يارمضان حد بيعزك اوي وخد موبايلك ده انت متحارب من ايام عشرين مليون مايعرفوش الله اكبر اجرك حاليا”.

ووجهت فريدة سيف النصر كلامها للفنانة سميرة عبدالعزيز قائلة: “يعني كتمتي في قلبك 6 سنين ؟وبعدين دي مش شغلته ان حد يرفض دور فا يتقهر ويكلمه يردح له.. يعني حتي لو حصل اشمعني دلوقتي ياحاجه لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم”.

وأضافت: “انا اتشرفت بيها وعملت معانا في مسلسل الرحايا اخت نور ابو دياب زوجي واتقابلنا كتير كانت ماليه الشغل علينا أسالوا الجميع والله حاجه كده خيال بتتعامل حقيقي باسلوب فاتن حمامه شوفوا بقي الرقي ماهو قول لي من تعاشر”.

واختتمت سيف النصر تعليقها قائلة: ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس هو احنا بندور علي مشاكل بأثر رجعي.. والله ما مستاهله حقك عليا انا ولو ان اقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش اخلاق محمد.. واللي هايقول سبوبه وقرف ورحمة امي هازعل لانكم حبايبي وعارفين اني حقانيه ومابياخد الروح الا اللي خلقها..واشكركم".

ورد عليها الفنان محمد رمضان قائلا “ حبيبتي الغالية صاحبة أطيب قلب ”.