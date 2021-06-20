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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل .. ويؤكد : "الرئيس مهتم"

وزير التعليم
وزير التعليم

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولياء أمور طلاب مدارس النيل؛ لمناقشة ملف مدارس النيل وخطة الوزارة لتطويرها.

 

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس النيل تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يؤكد دومًا ضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتفاع بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا عالي الجودة، بمصروفات مدعمة، ويمنح الطالب شهادة معترفا بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

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وتتيح مدارس النيل، والتي يبلغ عددها 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مشروع مدارس النيل، والتي يبلغ أعداد الطلاب فيها على مستوى الجمهورية 7373 طالبًا للعام الدراسي 2020/ 2021 بمختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمدارس النيل، اشتمل على تعميم الشاشات الذكية، والحواسب ومعمل تكنولوجيا المعلومات.

 

كما أوضح الوزير أن أولياء أمور الطلاب هم شركاء النجاح ولتفعيل التواصل سيتم إنشاء بريد إلكتروني لكل مدرسة لتلقي الاستفسارات حفاظًا على المصلحة العامة للطلاب، وسير العملية التعليمية بمدارس النيل.

 

واستمع الوزير إلى عدد من استفسارات أولياء الأمور بخصوص مدارس النيل، حيث أكد الدكتور طارق شوقي أن قيادات الوزارة المعنية بمدارس النيل يبذلون جهدًا كبيرًا لتطوير المدارس والتوسع في إنشاء العديد منها.

 

حضر الاجتماع العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة، وشيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وسلافة جويلي المدير الأكاديمي لمدارس النيل، ومديري مدارس النيل، وعدد من أولياء أمور الطلاب، وأعضاء مجلس أمناء مدارس النيل.

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