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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو بالشيوخ: السيسي أول من طالب بإصدار قانون بفصل الموظف متعاطى المخدرات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قدم طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، الشكر لكل من طلب باصدار قانون بفصل أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات.


وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، أن تدرج قانون عقوبات تعاطي المخدرات بدأ من عام إلى الإعدام، متابعا أنه سيتم خفض عدد قضايا المخدرات بعد إصدار قانون بفصل الموظفين المتعاطي للمخدرات.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طالب بإصدار قانون بفصل أي موظف تثبت التحاليل تعاطيهم المخدرات، مشيرا إلى أن سيتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة على الموظفين.

 

وأضاف طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم وقف الموظف عن العمل 3 أشهر إذا ثبت التحاليل ايجابية العينة، لافتا إلى أنه إذا تم التأكد من إيجابية عينة الموظف بعد 3 أشهر سيكون في إجراء.


وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن يسمح للموظف التظلم على نتيجة التحاليل الإيجابية خلال 24 ساعة، مستدركا أن يحصل الموظف على نصف أجر خلال توقفه عن العمل 3 أشهر.


وأكمل طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم خروج الموظف من التأمين الصحي إذا ثبت إيجابية عينته.

 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

 

فيما أشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر المواقف الصعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو.


وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمة للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة 


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن :"ابو الغيط ليس رجل ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".

يستضيف الاعلامى أحمد موسى، أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، فى حوار خاص مساء اليوم الأحد، ببرنامج “ على مسئوليتى ” المذاع على فضائية “ صدى البلد ” ، في الثامنة مساءً ،  للتعرف على دور جامعة الدول العربية فى دعم الوصول إلى اتفاق عادل بشأن قضية السد الأثيوبى ، وكيف يرى إتهامات إثيوبيا انحياز الجامعة العربية لمصر والسودان .


ويكشف أحمد أبو الغيط، عن توقعاته لموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أزمة السد الإثيوبى ، إلى جانب دور جامعة الدول العربية فى وقف السياسات  الإسرائيلية في القدس .


و يتناول "أبو الغيط" الدور الداعم من جامعة الدول العربية للبنان للخروج من مأزقها السياسي الاقتصادي ، بالاضافة إلى جهود جامعة الدول العربية فى الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز سبل الأمن فى المنطقة .
 

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