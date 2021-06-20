الغضبان يتابع مستجدات العمل فى تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد مساء ، اجتماعا موسعا ، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى فى تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة إسترشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتيرعام المحافظة ، وكافة الأجهزة المعنية .

استخدام متصفح خاص لتكويد العقارات

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ، الجهود التى تمت بالمنظومة حتى الآن ، والتى شملت قيام إدارة الأملاك بعمل مسح لكافة البيانات بالتوازي لحين استكمال الحواسب ، كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة قامت باستكمال الخرائط و التنسيق مع وزارة الاتصالات للبدء فى استخدام لمتصفح الخاص بتكويد العقارات ، و تم إنجاز خرائط رقمية للمدن لاستخدامات مشروع التكويد ، وتم التنسيق بين الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء و إدارة الأملاك للتوافق بين الرقم التعدادى و رقم التكويد ، حيث استمع المحافظ لشرح موجز من مديرى إدارات التحول الرقمى والأملاك والمتغيرات المكانية حول مستجدات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية .

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنية و الجهات المشاركة ، مؤكدا أن المشروع توجيه رئاسى ، و لا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هى نواة المشروعات القومية و تعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات ، وأكد محافظ بورسعيد بأن التجربة بدأت بحى المناخ وسيتم تجهيز حى الزهور كمرحلة ثانية وتتوالى بعدها باقى الأحياء .

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

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