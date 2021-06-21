الأشخاص ذوي الإعاقة .. 6 اختصاصات للجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان
نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس علي أن : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة .
وفيما يلي نستعرض اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة :
اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة :
1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
2- الضمان الاجتماعى والإغاثة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الأسر المنتجة – التكونى المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والحدودية والمحرومة).
5- أعمال المركز القومى للبحثو الاجتماعية والجنائية.
6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وازواجهم وأدولادهم ووالديهم..